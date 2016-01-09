۶۰ درصد آمار فوت در قزوین ناشی از بیماری قلبی، سرطان و چاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اسکویی عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان ضمن ارائه آمار نگران کننده ای از وضعیت سلامتی مردم استان در خصوص ضرورت تغییر روش های زندگی و تغذیه ای برای تضمین سلامت سخن گفت.

اسکویی بیان کرد: با یک تغییر در شیوه های زندگی می توان جلوی مرگ و میرها را گرفت و سالم زندگی کرد و هزینه های درمانی را نیز کاهش داد.

۳۵ تا ۴۰ درصد مرگ و میر در استان قزوین بیماری قلبی است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تصریح کرد: بررسی های کارشناسی نشان می دهد متاسفانه بییشترین مرگ و میرهای استان را بیماران قلبی و عروقی، سرطان و سوانح تشکیل می دهد که تداوم این روند اگر مردم تغییری در روش های زندگی و تغذیه نداشته باشند نگران کننده است.

وی اضافه کرد: اولین آمار مرگ در استان با آمار ۳۵ تا ۴۰ درصدی مربوط به بیماری قلبی و عروقی و دومین علت با ۱۲ درصد با سرطان است.

اسکویی یادآورشد: همچنین سوانح جاده ای با هشت درصد در جایگاه سوم عامل مرگ و میر در استان قرار دارد.

وی گفت: از مجموع پنج هزار و ۲۰۰ نفر آمار کشته های استان در مجموع ۶۰ درصد با سه عامل بیماری قلبی، عروقی، سرطان و سوانح جاده ای و ۴۰ درصد با سایر عوامل جان خود را از دست می دهند.

اسکویی اضافه کرد: ۷۰ درصد ابتلا به سرطان به شیوه زندگی مردم بستگی دارد و ۳۰ درصد مربوط به نوع تغذیه است.

وی بیان کرد: ریزفاکتورها، دیابت، فشار خون بالا، چاقی و کم تحرکی و سیگار از عوامل بیماری قلبی و عروقی است و اگر بتوانیم الگوهای تغذیه را اصلاح کنیم از بیماری و مرگ و میرها جلوگیری کرده ایم.

قند، نمک، چربی و روغن جامد نخورید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآورشد: متاسفانه مصرف مواد زیان آور و خطرناک در سبد غذایی مردم کشور و استان جایگاه ویژه دارد و بالا بودن میزان مصرف چربی و قند موجب شده با چاقی مفرط، کم تحرکی و دیابت و انواع بیمارها در استان مواجه باشیم.

وی گفت: ۵۰ درصد مردم استان قزوین اضافه وزن دارند و این ناشی از مصرف بیش از حد قند و شکر و شیرینی جات است که باید بشدت کنترل شود و کاهش یابد.

اسکویی بیان کرد: حدود هشت درصد افراد بالای ۳۰ سال در استان بیماری قند دارند که مهمترین علت آن چاقی است که مصرف نوشابه، قند و شکر، آب میوه های صنعتی، شیرکاکائو، بستنی، کیک، موجب اضافه وزن و چاقی می شود که باید از خوردن آنها اجتناب کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تصریح کرد: قند زمینه ساز سرطان و افزایش وزن است و موجب بروز مشکلات استخوانی و مفصلی می شود و در حالی که روزانه بدن ما به ۲۵ گرم قند نیاز دارد مصرف ما ۶۶ گرم است و سالانه به جای ۹ کیلو شکر حدود ۲۵ کیلو مصرف داریم.

وی اضافه کرد: باید مصرف مواد قندی به حداقل برسد و با آموزش خانواده ها که آن را در این معاونت جدی گرفته ایم تلاش می کنیم مردم را با روشهای صحیح تغذیه آشنا کنیم.

اسکویی بیان کرد: استفاده از دوغ به جای نوشابه و کشمش و خرما به میزان محدود برای جایگزینی با قند و شکر توصیه می شود.

سفره بدون نمکدان را تجربه کنیم

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مواد که سلامت ما را به خظر انداخته مصرف نمک است که هم در هنگام پخت غذا وهم هنگام خوردن آن زیاد استفاده می شود و اصولا آوردن نمکدان در سفره کنار غذا متداول شده که بسیار اشتباه است.

اسکویی گفت: خوردن نمک موجب بالا رفتن فشار خون و بروز بیماری قلبی می شود و در استان قزوین ۱۴ درصد جمعیت بالای ۳۰ سال دارای فشارخون بالا هستند که بهترین راه مقابله با این بیماری حذف نمکدان از سر سفره های غذاست.

وی بیان کرد: مواد غذایی بسته بندی شده مانند رب گوجه فرنگی، تن ماهی، سوسیس و کالباس، چیپس و پفک، پنیر بویژه پنیرهای کوزه ای که در قزوین هم مشتری زیادی دارد مملو از نمک است که از خوردن بیش از حد آنها باید جدا خودداری کرد.

روغن جامد سرطانزاست

اسکویی در بخش دیگری از توصیه های غذایی از زیانهای روغن جامد گفت و اظهارداشت: ۵۰ درصد مصرف غذایی مردم استان از روغن جامد است که چربی بالایی دارد که در موادی چون سس سالاد، سوسیس و کالباس، همبرگر، دل، جگر و قلوه، کله پاچه، شیر و لبنیات پرچرب و کره چربی وجود دارد که سرطان زاست.

اسکویی گفت: روغن جامد را از سبد غذایی خود حذف کنید و به جای آن از روغن زیتون و روغن مایع با اسید چرب ترانس پایین استفاده کنید تا سلامت شما به مخاطره نیفتد.

وی اضافه کرد: مصرف گوشت قرمز هم چربی زیادی دارد که بهتر است گوشت سفید و ماهی را جایگزین گوشت قرمز کنید و هفته ای دوبار ماهی مصرف کنید تا ویتامین و پروتئین مورد نیاز بدن تامین شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: سرخ کردن مواد غذایی، استفاده دوباره از روغن و حرارت زیاد سرطان زاست و بهتر است از غذای آب پز استفاده شود.

وی گفت: روغن های سویا، ذرت، زیتون، آفتابگردان مایع به شرط داشتن اسید چرب پایین و روغن امگا ۳ مناسب است که توصیه می شود.

الگوی تغذیه و روش زندگی را اصلاح کنید

اسکویی تصریح کرد: شهروندان باید بدانند قبل از این که دچار بیمارهای قلبی و عروقی، سرطان و دیابت شوند باید روش زندگی و تغذیه خود را تغییر دهند و آن را اصلاح کنند که جایگزین کردن میوه و سبزیجات، کاهش مصرف غذاهای آماده؛ نمک، روغن جامد، چربی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا سلامت مردم به خطر نیفتد.

وی گفت: مواد جایگزین را شناسایی و استفاده کنید که آب لیمو و ماست به جای سس، دوغ به جای نوشابه، کشمش به جای قند و شکر، روغن مایع به جای جامد و روغن محلی و کره، غذای سالم به جای فست فودها، کاهش مصرف نمک، شیرینی و قند می تواند سلامت شما را تضمین کند.

اسکویی بیان کرد: ورزش روزانه و تغییر سبک زندگی و روشهای غلط تغذیه و استفاده از مواد سالم برای رسیدن به سلامتی باید از سوی همه مردم بویژه بانوان جدی گرفته شود و بهتر است آموزش تغذیه و زندگی درست را از کودکی برای فرزندانمان آغاز کنیم تاذائقه آنها در سنین پایین بخوبی شکل گرفته و در بزرگسالی دچار مشکلات و بیمارهای گوناگون و خطرناک نشوند.