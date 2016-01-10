اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ پوند سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

نیوزنو : ایتالیا و روسیه روابط تجاری خود را افزایش می‌دهند.

استاندارد : تنش سیاسی ایران و عربستان، آسیبی به سرمایه گذاری در حوزه گاز در منطقه خاورمیانه نمی‌رساند.

گاردین : آیا سال ۲۰۱۶ میلادی برای اقتصاد جهانی فرو رفتن در بحران اقتصادی است؟

فایننشال تریبون : صادرات گاز ایران به عراق در نیمه دوم سال جاری میلادی انجام می گیرد.

یاهو نیوز : سال جاری میلادد نسبتا سال چالشی برای اقتصاد مالزی خواهد بود.

رویترز : تعداد دکل‌های فعال حفاری نفت آمریکا به کمترین تعداد در ۵ سال اخیر رسیده است.

فایننشال تریبون : ایران به دنبال افتتاح دفتر فروش محصولات پتروشیمی خود در اروپا و قاره آمریکا است.

رویترز : دو شرکت بزرگ توزیع گاز ایتالیا به دنبال ادغام با یکدیگر هستند.

پروجکت سیندیکت : سال گذشته میلادی تغییراتی در عرصه جهانی صورت گرفت که به ضرر و نفع سیستم اقتصاد جهانی تمام شد.

بلومبرگ : ارزش پوند انگلیس در مقابل دلار به کمترین میزان در ۵ سال اخیر رسیده است.

آسوشیتدپرس : شاخص اعتماد مصرف کننده به وضعیت اقتصادی آمریکا افزایش یافته است.

نیوزنو : رئیس صندوق بین المللی پول گفت: باید کشورهای آفریقای مرکزی برای جلوگیری از تاثیرات کاهش جهانی قیمت نفت به تنوع بخشیدن اقتصاد خود روی بیاورند.

سی سی تی وی : ممکن است پول کره جنوبی در سال جاری میلادی ۱۰ درصد ارزش خود را از دست بدهد.

پی تی آی : صادرات هند در سال گذشته مالی این کشور با کاهش روبرو شد.