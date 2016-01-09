هلاکت معاون دوم «ابوبکر البغدادی» در حملات هوایی به «الانبار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنگنده های ارتش عراق مواضع تروریست های تکفیری داعش در منطقه «بروانه» واقع در استان الانبار را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حملات «عاصی علی محمد ناصر العبيدی» معاون دوم البغدادی سرکرده ارشد داعش به هلاکت رسید.

این در حالی است که روز گذشته نیز «ابومحمد العدنانی» سخنگوی البغدادی در جریان درگیری‌های میان ارتش و تروریست های داعش در استان الانبار به هلاکت رسیده بود.

از سوی دیگر، نظامیان ارتش عراق به مبارزه علیه تکفیریهای داعش در نقاط مختلف استان الانبار ادامه می دهند.

تاکنون تروریست های داعش بارها تلاش کرده اند تا از چند محور به شهر الرمادی یورش ببرند که تلاش آنها با دخالت ارتش ناکام مانده است.