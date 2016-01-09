تعقل ایرانی با رویکردهای خام مقامات عربستان همواره فاصله دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جانگ مینگ معاون وزیر امور خارجه چین با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و پیرامون روابط دوجانبه و منطقه بحث و تبادل نظر کرد.

محمدجواد ظریف در این دیدار با ارزیابی مناسبات ایران و چین گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و چین، تفاوت ماهوی با دیگران دارد، ما اشتراک نظر زیادی در خیلی از مسائل با چین داریم و ما با چین در دوره پسا تحریم‌ها نیز روابط متین و رو به گسترشی خواهیم داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان از نقش سازنده چین در مراحل مختلف مذاکرات ۱+۵ با جمهوری اسلامی ایران و نتایج توافق برجام ابراز خرسندی کرد و گفت: ما سفر آینده نزدیک رییس‌جمهور چین به جمهوری اسلامی ایران را دارای نتایج فراوانی می‌دانیم و آثار خوبی را برای این سفر متصور بوده و امیدواریم بتوانیم چشم‌انداز پایه‌های همکاری‌های جامع راهبردی دو کشور را ایجاد کنیم.

وی پیرامون روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان اظهار کرد: ما تاکنون اقدامات منفی عربستان را با بردباری پاسخ داده‌ایم چرا که تعقل ایرانی با رویکردهای نسنجیده و خام مقامات عربستان همواره فاصله دارد و ما به‌دنبال تنش در منطقه نیستیم.

جانگ مینگ، معاون وزیر امور خارجه چین نیز با اشاره به روابط دو کشور اظهار کرد: روابط دو کشور در حال رشد و گسترش است و ما از این که روند برجام در حال به ثمر نشستن است بسیار خرسندیم و آمادگی کامل برای تعمیق مناسبات دوجانبه پس از برجام داریم.

وی افزود: سفر رییس‌جمهور چین در آینده نزدیک به جمهوری اسلامی ایران بعد از ۱۴ سال سرآغاز یک مرحله جدید از مناسبات دو کشور است و این سفر اولین سفر در سال ۲۰۱۶ خواهد بود و پروتکل‌ها و سندهای مختلفی با همتای ایرانی در حال تهیه است.

معاون وزیر خارجه چین با اشاره به جایگاه مهم و نقش عربستان و جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه گفت: ما رویکردهای جمهوری اسلامی ایران را در سیاست خارجی خود، رویکردی عاقلانه ارزیابی می‌کنیم و چین در جهت کمک به صلح و امنیت از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.