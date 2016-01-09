سردار دهقان درگذشت برادر سرلشگر رحیم صفوی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی درگذشت برادر سرلشکر رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید رحیم صفوی

سلام علیکم

خبر درگذشت اخوی گرامیتان مرحوم مغفور "حاج سید مرتضی صفوی" موجب تألم و تأثر فراوان گردید.

اینجانب فقدان آن فقید سعید را که از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و از خدمتگزاران صدیق عرصه اعتلای اقتدار دفاعی نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند را تسلیت عرض نموده؛ از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و همنشینی با برادر شهیدش و برای جنابعالی و بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان»