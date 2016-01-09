به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام عصر شنبه در جمع خبرنگاران هدف از این بازدید را انتقال توانمندی‌ها و تجربیات بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی استان های کشور و همچنین ارتقاء سطح دانش معاونين، مديران و كارشناسان شركت شهركهاي صنعتی این استان عنوان کرد.

وی افزود: در این تور صنعتی از ناحيه صنعتي ابركوه، شهرك صنعتي جهان آباد ميبد و شهرك صنعتي بزرگ يزد بازديد به عمل آمد.

بنام اظهار داشت: هیئت اعزامی از واحدهای تولیدی ناحيه صنعتی ابركوه، كارخانه كاشي رباط ميبد در شهرك صنعتي جهان آباد ميبد، كارخانه ايساتيس، توليد بيسكويت و قند سرور يزد و توليد روغن كنجدي در شهرك صنعتي بزرگ يزد بازديد كردند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با مثبت ارزیابی کردن دستاوردهای این سفر، یادآور شد: همواره با برقراری ارتباط با فعالان بخش‌های فنی و صنعتی و انتقال تجربیات به دست آمده در سایر استان‌ها، ضمن تسریع در خدمت‌رسانی و رفع مشکلات استان، موجبات همکاری متقابل و انتقال دانش نیز فراهم شده است.