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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۴۳

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد خبر داد؛

بازدیدمدیران واحدهای صنعتی کهگیلویه‌وبویراحمد ازشهرکهای صنعتی یزد

بازدیدمدیران واحدهای صنعتی کهگیلویه‌وبویراحمد ازشهرکهای صنعتی یزد

یاسوج – مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری تور بازدید مدیران واحدهای صنعتی و مشاوران صنعتی استان از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام عصر شنبه در جمع خبرنگاران هدف از این بازدید را انتقال توانمندی‌ها و تجربیات بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی استان های کشور و همچنین ارتقاء سطح دانش معاونين، مديران و كارشناسان شركت شهركهاي صنعتی این استان عنوان کرد.

وی افزود: در این تور صنعتی از ناحيه صنعتي ابركوه، شهرك صنعتي جهان آباد ميبد و شهرك صنعتي بزرگ يزد بازديد به عمل آمد.

بنام اظهار داشت: هیئت اعزامی از واحدهای تولیدی ناحيه صنعتی ابركوه، كارخانه كاشي رباط ميبد در شهرك صنعتي جهان آباد ميبد، كارخانه ايساتيس، توليد بيسكويت و قند سرور يزد و توليد روغن كنجدي در شهرك صنعتي بزرگ يزد بازديد كردند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با مثبت ارزیابی کردن دستاوردهای این سفر، یادآور شد: همواره با برقراری ارتباط با فعالان بخش‌های فنی و صنعتی و انتقال تجربیات به دست آمده در سایر استان‌ها، ضمن تسریع در خدمت‌رسانی و رفع مشکلات استان، موجبات همکاری متقابل و انتقال دانش نیز فراهم شده است.

کد مطلب 3020882

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