حمله به سفارت عربستان توسط دشمن طراحی شد/ خون شیخ نمر پایمال نشود

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای عملیات های کربلای ۴، ۵ و ۸ شامگاه امروز شنبه در تالار وحدت دانشگاه تبریز و باحضور رزمندگان دوران دفاع مقدس و مسئولان استانی برگزار شد.

امین شریعتی در این یادواره با اشاره به تحولات اخیر منطقه و شهادت شیخ نمر توسط آل سعود اظهار داشت: نباید خون شیخ نمر پایمال شود.

وی با بیان اینکه شیخ نمر در بیداری اسلامی مردم عربستان نقش مهمی داشت، ادامه داد: آل سعود برای اینکه جلوی این آگاه شدن افکار عمومی را بگیرند دست به شهادت شیخ نمر زدند.

شریعتی همچنین به جنایت های آل سعود اشاره کرد و با بیان اینکه عربستان از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دنبال توطئه علیه این کشور و نظام اسلامی بود، افزود: همین آل سعود بود که صدام را برای حمله به ایران تشویق کرد.

وی در همین خصوص ابراز داشت: البته آل سعود بعدها بعداز شکست خوردن عراق آمریکا را تشویق کردند که به ایران حمله کند ولی آمریکایی ها فریب این حرف ها را نخوردند.

آل سعود در یمن و سوریه شکست خورده است

فرمانده لشکر عاشورا بعد از شهادت سردار مهدی باکری سپس گفت: آل سعود جزو اولین نفراتی بودند که تکفیری را با اهداف مشخص پرورش دادند و از انها حمایت کردند.

وی سپس با تاکید بر اینکه نباید حادثه منا از ذهن ها فراموش شود، افزود: امروز ارتش آل سعود در یمن و سوریه شکست خورده است.

فرمانده لشکر عاشورا در دوران دفاع مقدس سپس با اشاره به اینکه خون شهدا نتیجه داده است، افزود: شهدا به دنبال باز کردن راه کربلا بودند که امروز می بینیم میلیون ها نفر از کشورمان و سایر کشورها در اربعین سالار شهیدان امام حسین(ع) با پای پیاده به کربلا می روند و این عظمت نشان می دهد که خون شهدا به نتیجه منجر شده و آرمان راه قدس از کربلا می گذرد محقق شده است.

شریعتی همچنین با تاکید بر اینکه باید آرمان ها و اهداف شهدا را به نسل جوان منتقل کرد، افزود: برگزاری چنین یادواره هایی باعث منتقل شدن آرمان های شهدا و انقلاب اسلامی به جوانان و نوجوانان می شود.

وی سپس با بیان اینکه شهدای عملیات های کربلای ۴، ۵ و ۸ مظلوم ترین شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس بودند، گفت: فضای سیاسی کشور باعث شده تا در حق این رزمندگان و شهدای این عملیات ها اجحاف شود.

فرمانده لشکر عاشورا بعد از شهادت سردار مهدی باکری سپس افزود: باید به دنبال پاسخ دادن به شبهات مطرح شده در خصوص این عملیات ها بود.

گفتنی است که در پایان این یادواره از جمعی از خانواده های شهدا تجلیل به عمل آمد.