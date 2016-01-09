به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز غروب شنبه در نشست شورای روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان سمنان به میزبانی استانداری، نقش روابط عمومی ها را در دستگاه های اجرایی مهم دانست و بیان داشت: اطلاع رسانی عملکرد دولت توسط روابط عمومی ها الزامی است همچنین این نهادها باید با ارائه پیشنهادات و اطلاع رسانی از خدمات ارائه شده دولت را یاری کنند.

وی افزود: روابط عمومی چشم و گوش دستگاه های اجرایی هستند لیکن باید مواظب باشیم خدشه ای به این چشم و گوش ها وارد نشود.

دفاع روابط عمومی ها ازمظلومیت دولت

رئیس شورای اداری استان سمنان، با بیان اینکه روابط عمومی ها باید از مظلومیت دولت در شرایط حساس کنونی دفاع کنند، گفت: خدمات دولت در زمینه های متعدد به ویژه بهداشت و درمان هیچگاه به خوبی منعکس نشده است، برای مثال امروز بیماران بستری روستایی سه درصد و بیماران شهر نشین تنها شش درصد هزینه بیمارستان را پرداخت می کنند که این بحث قطعا رضایت مردم را در پی دارد اما انعکاس آن چندان نبوده است.

خباز افزود: مقصود از ارائه گزارش عملکرد دولت، تنها اشاعه امید در جامعه و خوشحالی مردم از عملکرد مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی است و نه مسئله سیاسی و خودنمایی.

وی با بیان اینکه نمود بارز این مقوله را می توان در انتخابات آتی مشاهده کرد، افزود: روابط عمومی ها نقش بسزایی را در برگزاری یک انتخابات سالم و اعتماد سازی برای برگزاری یک انتخابات با شکوه دارند.

راه اندازی دولت الکترونیک واجب است

استاندار سمنان با بیان اینکه داشتن دولت الکترونیک، روابط عمومی و شهر الکترونیک از واجبات است، گفت: روابط عمومی های دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرایی، نظارتی و خدماتی می بایست به سمت الکترونیکی شدن پیش بروند چرا که امروز در دنیای فناورانه قرن بیست و یکم، جای روابط عمومی الکترونیک می بایست در نهادها باز شود.

خباز، علت نابسمانی دستگاه های اجرایی را عدم اجرای طرح دولت الکترونیک دانست و ابراز داشت: این مطلب را به مسئولان کشور هم اعلام کردم استان سمنان این آمادگی را دارد که به صورت پایلوت هر طرحی را که موجب توسعه می شود را اجرا کند

وی با اشاره به ادغام روابط عمومی ها با مسئولان دفتر ریاست نیز گفت: زمانی که به استان سمنان آمدم و روابط عمومی استانداری این موضوع را با من در میان گذاشت طی یک نامه ای اعتراض گونه که از سوی روابط عمومی تهیه شده بود اقدام کردم اما متاسفانه این موضوع از گذشته بود و تصمیم برای اجرایی شدن گرفته شده بود اما پیگیری رفع این مشکل هستیم.

روابط عمومی ها پل ارتباطی دولت و مردم

مدیرکل روابط عمومی استانداری سمنان نیز در این نشست با اشاره به این مطلب که روابط عمومی ها در برقراری ارتباط، جلب اعتماد مردم و مخاطبان، انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های دستگاه های اجرایی نقش بسزایی دارند، گفت: روابط عمومی پل ارتباطی بین مردم و دستگاه اجرایی است.

ایرج کارخایی ترویج گفتمان سیاست ها و باورهای دولت و اطلاع رسانی در خصوص خدمات انجام شده توسط دولتمردان را از مهمترین وظایف روابط عمومی ها دانست و بیان داشت: با توجه به اینکه روابط عمومی ها چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویا هستند مشاور مدیریت قلمداد می شوند.

وی برقراری ارتباط مناسب، هنرمندانه و مدبرانه با اصحاب مطبوعات و رسانه های گروهی و خبرنگاران را از دیگر ویژگی های روابط عمومی ها دانست و گفت: البته روابط عمومی ها باید از پتانسیل و ظرفیت مطبوعات، رسانه ملی و خبرگزاری ها برای اطلاع رسانی خدمات نظام استفاده کنند.

خدمت رسانی به مردم وظیفه روابط عمومی ها است

مدیر روابط عمومی استانداری سمنان از روابط خوب بین خبرنگاران و روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان تمجید کرد و گفت: روابط عمومی ها باید با اطلاع رسانی و ارائه گزارش عملکرد دولت در مقابل هجمه ها و سیاه نمایی دشمنان ایستادگی کنند.

کارخایی، خدمت رسانی به مردم و پاسخگویی به مردم را از جمله وظایف روابط عمومی دانست و ابراز داشت: با توجه به بانک اطلاعات موجود تمام دستگاه های اجرای، فرمانداری ها و شهرداری ها در استان سمنان دارای مدیر یا کارشناس روابط عمومی هستند.

وی با اشاره به نزدیک شدن انتخابات گفت: روابط عمومی می توانند با اطلاع رسانی موجب مشارکت گسترده مردم در پای صندوق ها شوند.

۳۰ دوره آموزشی ویژه روابط عمومی برگزار شد

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان همچنین گفت: تا کنون۳۰ دوره آموزشی در بخش های مختلف، ۱۰نشست هم اندیشی با صدا و سیما و خبرنگاران، چهار دوره ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها و تجلیل از کارشناسان و مدیران روابط عمومی ایثارگر و پیشکسوت در استان برگزار شده است.

کارخایی افزود: همچنین دیدار با نماینده ولی فقیه، بازدید از دفاتر نشریات، برگزاری نشست شورای روابط عمومی ها، همکاری با نشریات کشوری برای مصاحبه و اطلاع رسانی و اطلاع رسانی خدمات و عملکرد دولت از جمله فعالیت روابط عمومی های نهادهای اجرایی استان سمنان دانست.

وی در خاتمه، توجه نداشتن کافی به ساختار روابط عمومی ها، نداشتن پست اداری و آموزش حرفه ای را از جمله مشکلات عنوان کرد و خواستار اجرای برنامه ها و طرح ها پیوست رسانه ای و اطلاع رسانی شد.