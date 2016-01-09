۱۹ دی ۱۳۹۴، ۲۲:۰۴

پرسپولیس هنوز دنبال بیرانوند است/ قضیه سوشا ختم به خیر می‌شود

سرپرست باشگاه پرسپولیس می‌گوید پرونده حضور علیرضا بیرانوند در پرسپولیس بسته نشده است و مذاکرات سرخپوشان با باشگاه نفت همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر طاهری درباره وضعیت حضور علیرضا بیرانوند در پرسپولیس بعد از بازداشت سوشا مکانی تاکید کرد: اول از همه باید بگویم که قضیه سوشا مکانی قطعا ختم به خیر می شود ولی نباید اینطور اسم بازیکن ما اینطور مطرح می شد.

وی با بیان اینکه جذب علیرضا بیرانوند هنوز در دستور کار پرسپولیس هست، تصریح کرد: از نظر ما این ماجرا تمام شده نیست. ما این مطلب را دنبال کردیم و اصرار کردیم بیرانوند به صورت قطعی و نه قرضی به پرسپولیس بیاید. همچنان در حال مذاکره هستیم و اگر باشگاه نفت موافقت کند این امر نهایی خواهد شد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره احتمال جذب دروازه بان خارجی یادآور شد: طبیعتا گزینه های مختلف را دنبال می کنیم؛ هم داخلی و هم خارجی. اولویت‌ها را در دستور کار گذاشته ایم از جمله بیرانوند.

