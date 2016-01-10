به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی ن‍ژاد عصر شنبه در حاشیه آئین افتتاح پروژه‌های منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان كه در قالب طرح «هر هفته، چند افتتاح» برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر دهمین هفته از پروژه‌های محله محور را در قالب این طرح بهره برداری کرده‌ایم، اظهار داشت: این پروژه‌ها در محلات کمتر برخوردار و امروز در منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان كه قبلا شهر خوراسگان بوده و اخیراً به اصفهان ملحق شده به بهره برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینكه شهرداری اصفهان پروژه‌ها را به دو بخش اجرایی توسط شهرداری و مشاركتی با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران در دستور كار قرار داده است، افزود: در این راستا اولویت سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس استفاده از سرمایه‌گذاران داخلی و در صورت عدم استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده خواهد شد.

شهردار اصفهان با بیان اینكه شهرداری اصفهان نخستین شهرداری كلانشهرهای كشور است كه پس از تصویب برجام همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در دستور كار قرار داده است، اضافه كرد: در این همایش بسیاری از مسئولان ملی، سرمایه گذاران خارجی و داخلی دعوت شده‌اند.

وی با اشاره به اینكه اكثر پروژه‌های شهرداری اصفهان در مناطق محروم تعریف شده‌اند، ابراز داشت: بر این اساس در شهر اصفهان تاكنون ۶۴ پروژه تعریف شده که محل خوبی برای حضور سرمایه‌گذاران خواهد بود.

جمالی‌‌نژاد در ادامه با بیان اینكه راه‌اندازی سالن‌های ورزشی، مكان‌های فرهنگی و تفریحی ویژه بانوان و بازسازی و ترمیم آسفالت معابر در محلات شهر اصفهان در دستور كار قرار گرفته است، ادامه داد: از این رو طی شش ماه گذشته نیز اقدامات خوبی را در مناطق و محلات مختلف شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم.

شهردار اصفهان همچنین تجلیل و قدردانی از خانواده‌های شهدا در محلات را از ویژكی‌های بارز اجرای طرح «هر هفته، چند افتتاح» دانست و افزود: سعی كردیم با تجلیل از خانواده عزیز شهدا التیامی باشیم بر درد این خانواده‌ها و از خودگذشتگی این خانواده‌ها را نیز به عموم شهروندان در محلات مختلف یادآوری كنیم.