روسیه و چین قدرتهای نوظهور دریایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک سند جدید منتشر شده از سوی نیروی دریایی آمریکا نشان می دهد این کشور تمام برنامه های نظامی خود را با هدف تضعیف چین و روسیه در دریا تنظیم کرده است.

این سند نشان می دهد آمریکا از قدرت گرفتن نیروی دریایی چین در کنار نیروی دریایی روسیه بیم دارد و تمام پروژه های نظامی دریایی خود را برای کاهش این قدرت انجام می دهد.

سند مذکور در ظاهر نسخه جدیدی از دکترین منتشر شده از سوی نیروی دریایی آمریکا محسوب می شود که در آن به وضوح از ضعف و عدم وجود تجهیزات پیشرفته نیروی دریایی آمریکا در مقابل روسیه و چین پرده برداشته است.

در این سند قید شده است که بعد از ۲۵ سال نیروی دریایی آمریکا با قدرت های جدیدی بر روی آب مواجه است. در حال حاضر روسیه و چین به تجهیزات پیشرفته ای در نیروی دریایی خود مجهز هستند.

«ین زو» دریادار بازنشسته نیروی دریایی چین درباره این سند می گوید: به نظر می رسد نیروی دریایی آمریکا نمی تواند از نظر تجهیزات نظامی با روسیه و چین برابری کند.

به گفته وی در سالهای اخیر چینی ها تجهیزات پیشرفته ای به نیروی دریایی خود اضافه کرده اند که پیش از این تنها در اختیار آمریکا بوده است.

بر این اساس بیشتر نگرانی آمریکا در مورد جنگ های چریکی و غیرمنظم از سوی روسیه و چین است و به نظر می رسد آمریکایی ها از عدم تجهیزات پیشرفته رنج می برند.