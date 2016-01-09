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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۲۲:۵۷

دانشکده معارف در شرق الرمادی آزاد شد

دانشکده معارف در شرق الرمادی آزاد شد

نیروهای امنیتی عراق در ادامه عملیات آزادسازی کامل الرمادی، دانشکده معارف در شرق این منطقه را از چنگ تروریست های داعش آزاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، نیروهای امنیتی عراق دانشکده معارف در شرق الرمادی را آزاد کردند.

«مجید الفتلاوی» فرمانده تیپ هشتم نیروهای عراقی از آزادی دانشکده معارف در شرق الرمادی از چنگ تروریست های داعش و برافراشتن پرچم عراق بر بالای ساختمان این دانشکده خبر داد.

وی گفت: نیروهای امنیتی موفق شدند دانشکده معارف در شرق الرمادی را آزاد نموده و پرچم عراق را بر بالای آن نصب کنند. نیروهای امنیتی به شکل کامل بر ساختمان این دانشکده کنترل دارند.

الفتلاوی افزود: نیروهای امنیتی در حال حاضر به سمت دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الانبار که در نزدیکی دانشکده معارف واقع است، پیشروی می کنند. همچنین تیم های متخصص مشغول پاکسازی بمب ها و مواد منفجره ای هستند که توسط گروه تروریستی داعش در این منطقه کار گذاشته شده است.

لازم به ذکر است که «سامی العارضی» فرمانده عملیات ویژه سوم نیروهای مبارزه با تروریسم نیز از کنترل کامل مرکز الرمادی بدست نیروهای امنیتی عراق خبر داده و اعلام کرد که ۶ منطقه هنوز در شرق الرمادی آزاد نشده است.

کد مطلب 3020914

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