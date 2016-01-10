کانال تلگرامی آخرین قوانین و مقررات کشور راه اندازی شد

الهام امین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی کانال تلگرامی ویژه آخرین قوانین و مقررات کشور خبرداد و گفت: این کانال با هدف انتشار خبرنامه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایجاد شده تا شهروندان به ویژه حقوقدانان، خبرنگاران، قضات، نمایندگان مجلس و مسئولان بتوانند آخرین مصوبات دولت، بخشنامه ها و قوانین کشور را آن لاین به صورت تکس و فایل PFD دریافت کنند.

وی افزود: هم اکنون در روزهای نخست بیش از ۲۲۰۰ نفر عضو این کانال شدند و بازخوردهای خوبی داشته چرا که افرادی که بر اساس شغل و فعالیتشان نیازمند اطلاع از آخرین مصوبات دولت یا قوانین هستند از طریق این کانال به صورت مستند دسترسی پیدا می کنند.

امین زاده گفت: شهروندان می توانند با آدرس dotic@ از طریق تلگرام وارد این کانال شوند.