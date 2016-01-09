به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در جمع مسئولان و معاونان اتحادیه سراسر کشور با اشاره به رشد شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: رشد شبکه‌های اجتماعی به جای اینکه رشد دسترسی به منابع مفید و سودمند را فراهم کند، باعث ایجاد آسیب‌هایی شده است.

وی ادامه داد: یک آسیب بزرگ این است که افراد به راحتی به مطالبی دسترسی پیدا می‌کنند که در گذشته در دسترس آنها نبود و حتی وقتی شبکه‌ها را فیلتر می‌کنند باز از روش دیگری امکان دسترسی به آنها وجود دارد یا اینکه وقتی کانال تلگرام را می‌بندند، فردا با اسم دیگری ایجاد می‌شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اضافه کرد: البته معتقدم آسیب بزرگتری نسبت به آسیبی که ذکر شد توسط شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌شود که آسیب اغتشاش مطالعاتی و فکری است یعنی روزانه هزاران مطلب در دسترس جوانان قرار می‌گیرد که یا از نظر علمی کذب بوده یا بی اعتبار است و یا اینکه با اغراض سیاسی ضد انقلابی و دینی تهیه شده است.

وی افزود: تأثیر گذاری این مورد تا آنجاست که مثلا وقتی در یک شبکه می‌گویند فلان نوع سیب آلوده است، ظرف مدت 12 ساعت، وزارت بهداشت مجبور است که اطلاعیه دهد.

مختارپور با اشاره به پایین بودن تیراژ واقعی کتب مفید مربوط به دانش‌ افزایی در کشورخاطرنشان کرد: بر اساس استانداردها در کتابخانه‌های دنیا، باید 25 تا 30 میلیون نفر عضو کتابخانه ‌های ملی کشور باشند که این رقم در حال حاضر 2 میلیون و 500 هزار نفر است که اینها فقط عضوند و کارت عضویت دارند و همه فعال نیستند.

وی با تأکید بر اینکه نظام آموزشی ما مطالعه‌گریز است، افزود: در سال‌جاری وزارت آموزش و پرورش رسماً اعلام کرد که «فعلا امکان نداریم که پُست کتابدار را در مدارس احیا کنیم» یا در همین سال جاری اعلام کردند که نمی‌توانیم زنگ «مطالعه» اختصاص دهیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه یکی از دلایل پایین بودن سرانه مطالعه این است که نظام آموزشی، پژوهش‌محور نیست، افزود: در کشورهای پیشرفته در همان سال اول تحصیل از دانش‌آموز می‌خواهند که درباره موضوعی تحقیق کرده و به دانش‌آموزان توضیح دهد و این موضوع موجب می‌شود دانش‌آموز از همان کودکی با انجام فعالیت بر اساس پژوهش آشنا شود.