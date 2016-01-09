پرداخت هزینه شرکت زوجهای جوان دردوره‌ مشاوره توسط استانداری همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیک‌بخت شامگاه یکشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان همدان بابیان اینکه اشتغال تأثیر مهمی در همه امور خواهد داشت، بیان کرد: درصد بسیاری از مصیبت‌ها با ایجاد اشتغال از بین خواهد رفت.

وی تأکید کرد: اشتغال در ازدواج، طلاق و دیگر موضوعات اجتماعی تأثیر مستقیم دارد و اینکه مادام بر اشتغال تأکید می‌شود به دلیل تأثیر مهم اشتغال در امور جامعه است.

نیک بخت گفت: بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی از مسئولان دفاتر ازدواج استان درخواست شده تا یکی از مدارک لازم برای ثبت ازدواج را گواهی شرکت در دوره مشاوره ازدواج قرار دهند و بانک‌ها نیز برای اعطای تسهیلات ازدواج این مدرک را از زوجین مطالبه کنند.

وی بابیان اینکه اساسی‌ترین نهاد جامعه خانواده است، اظهار داشت: حفظ بنیان خانواده‌ها یک وظیفه همگانی در حکومت اسلامی است.

استاندار همدان بابیان اینکه در حکومت اسلامی همه موظف به حفظ آرامش و امنیت بنیان خانواده هستند، ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش خانواده در جامعه اسلامی از مهم‌ترین وظایف به شمار می‌رود.

نیک‌بخت به فعالیت سازمان تبلیغات استان همدان نیز اشاره کرد و گفت:هیئت‌های مذهبی نیازمند ساماندهی جدی هستند و عملکرد سازمان تبلیغات در این زمینه راضی‌کننده نیست.

مسائل خرافاتی چون قمه‌زنی و نوحه‌خوانی به سبک‌های نادرست باید ساماندهی شوند

نیک‌بخت با تأکید بااینکه مسائل خرافاتی چون قمه‌زنی و نوحه‌خوانی به سبک‌های نادرست باید ساماندهی شوند، بیان کرد: تلاش‌های خوبی درزمینهٔ کاهش خرافات انجام‌شده و خوشبختانه تلاش‌های انجام‌شده مؤثر بوده است.

وی بابیان اینکه در سال جاری ۱۵ مورد قمه‌زنی گزارش‌شده است، ادامه داد: کاهش این خرافات نیازمند برنامه فرهنگی است.

استاندار همدان بابیان اینکه اسلام باید به‌درستی به دنیا صادر شود، عنوان کرد: هیئت‌های مذهبی استان همدان باید ساماندهی شوند.

نیک‌بخت به استقبال مردم متدین همدان از زوار امام حسین(ع) نیز اشاره کرد و افزود: دو میلیون نفر از کشور برای زیارت سید شهدا به کربلا رفتند که تعداد زیادی از آن‌ها از مسیر همدان عبور کردند و مورد استقبال مردم متدین همدان قرار گرفتند.

وی بابیان اینکه از تدین و همت اعتقادی مردم همدان نهایت تشکر را دربم، ادامه داد: مردم همدان باهمت بلند از زوار سید شهدا استقبال کردند.

استاندار همدان در ادامه بابیان اینکه در صورت به نتیجه رسیدن برجام بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، عنوان کرد: اگر برجام نیز به نتیجه نرسد باید مشکلات را حل کنیم .

نیک‌بخت بابیان اینکه می‌توانیم باهمت مردم و مجلس بسیاری از مشکلات را حل کنیم، اظهار داشت: حضور مردم در انتخابات پیام جدیدی برای همه به‌جا خواهد گذاشت.

وی به جنایت‌های اخیر آل سعود نیز اشاره کرد و گفت:هر آشوب، کشتار و گرفتاری که در منطقه ایجاد می‌شود آل سعود نیز در آن دست دارد و با این اوضاع آل سعود سرنگونی خود را تسریع می‌دهد.

استاندار همدان بابیان اینکه در طول تاریخ شاهد سقوط و سرنگونی دیکتاتورها بوده‌ایم، ادامه داد: تاریخ نشان داده که هیچ دیکتاتوری باقی نخواهد ماند همان‌گونه که دیکتاتورهای مانند شاه و صدام باقی نماندند.