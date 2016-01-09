برلوسکنی در سودای رسیدن به قدرت؛ پارلمان منحل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سیلویو برلوسکنی نخست وزیر سابق ایتالیا در مصاحبه با یک خبرگزاری ایتالیایی از فعالیت مجدد حزبش فورزا ایتالیا خبر داد و گفت: باید علیه دولت چپگرای ماتئو رنزی انتخابات برگزار شود.

برلوسکنی ۷۹ ساله از زمان رسوایی مالی و اخلاقی اش در سال ۲۰۱۳ کمتر در عرصه سیاسی ایتالیا فعالیت داشته است. وی در این مصاحبه از بازگشت مجدد به جبهه سیاسی ایتالیا و قدرت گرفتن حزبش خبر داد.

وی گفت در غیابش حزب فورزو ضعیف شده است و با بازگشتش سال جدیدی علیه حزب حاکم شکل خواهد گرفت. برلوسکنی انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید را خواستار شد. وی ادعا کرد کنار گذاشتن وی از قدرت بر خلاف قانون اساسی بوده است.

برلوسکنی در طول ۱۴ سال گذشته سه بار به عنوان نخست وزیر انتخاب شده است ولی در سال ۲۰۱۳ به خاطر رسوایی اخلاقی و فساد مالی از قدرت کنار گذاشته شد.

این در حالی است که در صورت ائتلاف سه حزب راست گرایی ایتالیا انتخابات پارلمان آینده می تواند دولت رنزی را با خطر سقوط مواجه کند.

انتخابات پارلمانی آینده ایتالیا در سال ۲۰۱۸ برگزار می شود ولی کارشناسان سیاسی در ایتالیا معتقد هستند با بی ثباتی های اخیر در دولت رنزی این انتخابات زودتر از موعد مقرر برگزار خواهد شد.