به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امامی نویسنده پیشکسوت استان فارس شنبه شب در سینما فرهنگ شیراز در«شب پایور»، قدرشناسی، حق‌شناسی، فروتنی و داشتن فرهنگ اخلاق را از ارزشمندترین نشان‌های افتخارآمیز بر سینه هنرمندان خواند و گفت: هنرمند وقتی فرهنگ قدرشناسی داشته باشد، ارزشی والاتر دارد.

پایور دانشگاه هنر بود

پس از اجرای موسیقی گروه سروش در دستگاه شور، پیام صوتی استاد عبدالوهاب شهیدی در وصف استاد پایور پخش شد که در آن عنوان کرد: «من با پایور در سال ۴۲ آشنا شدم و از همان زمان همکاری‌مان شروع شد. هرچه از این مرد بگویم، کم گفته‌ام. پایور یک دانشگاه هنر بود... او زندگی‌اش را گذاشت روی هنر... چنین شخصیتی را از دست دادن بسیار دشوار است... هزار سال طول می‌کشد تا جانشین من تا پایوری دیگر پیدا شود. افتخار موسیقی بود این مرد.. من متاسفانه نمی‌توانم راه بروم، وگرنه اولین نفر در جشن پایور در شیراز حضور می‌یافتم».

پایور منشور کثیرالوجه است

مسیح افقه سرپرست گروه موسیقی سروش نیز در این مراسم با بیان اینکه استاد پایور یکی از فصول معتبر در هنر و فرهنگ ایران است، از تاثیر پایور بر حوزه های «موسیقی کلامی» گفت و عنوان کرد: آثاری که با ادبیات ذهنی او ساخته شده، و احیا و بازسازی تصانیف قدما از یادگاران این چهره موسیقی اصیل است. خدمات پایور در احیای تصانیق قدما بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: استاد پایور بیش از ۱۰۰ تصنیف را جمع‌آوری و با روایت صحیح خود نوشته است و این اقدام بزرگترین خدمت اوست. احیای تصانیف قدما از سوی پایور یک رخداد بزرگ است.

افقه تنظیم تصانیف ارکسترال را یکی دیگر از خدمات استاد پایور ‌خواند و افزود: استاد خود بر تمام این تصانیق مقدمه نوشت، مقدمه‌هایی که بافت ملودیک‌شان با بافت تصانیف سنخیتی تمام و کمال دارد؛ انگار که مقدمات را نیز صاحب تصنیف نوشته است.

پایور سعدی وار ملودی ساخت

افقه افزود: استاد پایور با نوشتن این مقدمات برای این تصانیف، قدمی بزرگ در بسط آنها برداشته است.

به باور افقه، پایور نه تنها استاد خلق ملودی است؛ بلکه «سعدی‌وار» ملودی ساخته و ملودی‌هایش نیز جامعه‌شناختی است.

افقه سپس با اشاره به شناخت کامل پایور بر ادبیات ایران ادامه داد: بزرگ‌ترین تصنیف‌سازان ما همچون عارف قزوینی و شیدا، تصانیف‌‌شان را در دو بُعد تنظیم می‌کرده‌اند؛ حال آنکه پایور با تمهیدات آهنگسازی خود آنها را سه‌بعدی تنظیم کرده است. تنظیماتی که همه بر اساس «ذوق» خودش بوده است.

وی افزود: همه پایور را به عنوان استاد بزرگ سنتور می‌شناسند، اما او به همان اندازه نیز در «تنظیم»، «گروه‌نوازی»، «تاثیر بر موسیقی کلامی در سازهای ملی» و «متد در آموزش موسیقی» بی‌همتاست؛ پایور منشور کثیرالوجه است.

حیف که پایور رفت

استاد حسن ناهید که به علت ناتوانی در راه رفتن نتوانست در شب پایور شرکت جوید، پیامی صوتی برای حاضران در مراسم فرستاد و گفت: «من بیش از ۳۰ سال در خدمت این استاد بزرگ بودم. اگر پایور هنوز بود، چه کارهای مهمی می‌توانست انجام دهد... حیف.. حیف شد که پایور رفت. دوستی می‌گفت بعد از این همه سال، هنوز در موسیقی، ارکستری به خوبی ارکستر پایور ندیده‌ام... من هرچی دارم و ندارم، از استاد پایور دارم. او نمونه‌ی اخلاق بود... کاش ۵ موسیقیدان مثل پایور داشتیم. استاد پایور بسیار موثر بود...»

پس از پخش پیام صوتی استاد ناهید، گروه سروش با اجرای آثاری دیگر از استاد سنتور ایران، «شب پایور» را برای شیرازی‌ها خاطره‌انگیز کرد.

در این برنامه آثار این استاد شهیر موسیقی ایرانی بررسی شد و گروه موسیقی سروش به سرپرستی مسیح افقه آثاری از پایور در دستگاه شور و آواز افشاری را برای حضار اجرا کرد.

«شب پایور»، شامگاه نوزدهم دی‌ماه به همت موسسه فرهنگی هنری شهر آفتاب و سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس، و با اقبال گسترده دوستداران موسیقی در سالن سینما فرهنگ برگزار شد.

فرامرز پایور مقارن ۱۸ آذر ۱۳۸۸ در تهران در گذشت.