اعزام نظامیان آلمانی برای آموزش ارتش لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت آلمان در نظر دارد با همکاری ایتالیا نیروهای نظامی خود را برای آموزش ارتش لیبی و تقویت آنها به این کشور اعزام کند.

به گفته یک مقام نظامی آلمان قرار است برای حفظ امنیت نیروهای آلمانی فرآیند آموزش ارتش لیبی در منطقه ای در نزدیک مرز تونس انجام شود.

وزیر دفاع آلمان در گفتگو با دویچه وله این خبر را تایید کرده است. سخنگوی وزارت دفاع آلمان هدف از این اقدام را آموزش نظامیان دولتی لیبی در مقابل گسترش داعش در منطقه اعلام کرد.

این مقام نظامی در آلمان افزود: اعزام نیروهای نظامی آلمان وقتی آغاز می شود که این کشور از تشکیل یک دولت متحد در لیبی اطمینان حاصل کند.

بعد از سقوط معمر قذافی لیبی به دو جبهه مخالفان تقسیم شد که یکی در طبرق و دیگری در طرابلس مستقر شدند.

این اقدام آلمان در جهت سیاست های دولت آنگلا مرکل برای مبارزه علیه داعش در سراسر جهان صورت می گیرد.

پیش از این دولت آلمان اعلام کرده بود که قصد دارد ۵۵۰ نیروی نظامی خود را برای مبارزه به داعش به کشورهای عراق و مالی اعزام کند.