راه های پیشگیری از ابتلا به سرطان را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته پزشکان مرکز سرطان فاکس چیز فیلادلفیا، اولین گام انجام چکاپ و آزمایشات سرطان است چراکه با شناسایی علائم سرطان در مرحله ابتدایی، درمان آن به مراتب آسان تر خواهد بود.

برای بسیاری از سرطان ها از جمله سرطان های سینه، گردنه رحم، روده و پروستات آزمایشات غربال گیری وجود دارد.

دکتر جان دالی، سرپرست تیم تحیق این مرکز، حفظ وزن سالم، تحرک و فعالیت داشتن و خوردن غذاهای سالم را برای کاهش ریسک سرطان توصیه می کند.

دالی در ادامه می افزاید: «افرادی که دارای سبک زندگی با فعالیت فیزیکی مناسب هستند در مقایسه با افراد بدون تحرک کمتر در معرض ابتلا به برخی سرطان ها قرار دارند. ایجاد تعادل بین رژیم غذایی و ورزش کردن می تواند به داشتن وزنی سالم در حال و آینده کمک کند.»

به گفته کارشناسان، افراد بزرگسال باید حداقل هفته ایی ۱۵۰ دقیقه ورزش متوسط یا ۷۵ دقیقه ورزش شدید انجام دهند. همچنین مصرف حداقل دو و نیم فنجان میوه و سبزیجات در روز، دانه های غلات کامل و حاوی سبوس، محدودیت مصرف الکل و گوشت های قرمز و فرآوری شده به افراد توصیه می شود.

گام مهم بعدی، عدم استعمال سیگار یا تنباکو به هر شکلی است. طبق گزارش انجمن سرطان آمریکا، حداقل ۳۰ درصد تمام مرگ و میرهای ناشی از سرطان، ۸۷ درصد مرگ ناشی از سرطان ریه در مردان و ۷۰ درصد در زنان ناشی از سیگار کشیدن یا مصرف تنباکو است.

به گفته کارشناسان قرارگیری در معرض دود سیگار دیگران هم به همان اندازه برای سلامت فرد مضر است.

محدودیت قرارگیری در معرض نور خورشید هم شیوه دیگر کاهش ابتلا به سرطان پوست است.