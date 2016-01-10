به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در نشست با پژوهشگران برگزیده جشنواره پژوهش و فناوری استان بوشهر اظهار داشت: تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان از برنامه‌های تدوین شده استان بوشهر است که در این راستا سه محور تعیین شده است.

وی با بیان اینکه تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان رسالت نخبگان، پژوهشگران، استادان دانشگاه‌ها و خانواده‌ها است افزود: طرح‌های تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان در سه حوزه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده است.

استاندار بوشهر افزود: طرح کوتاه مدت ویژه دانش‌آموزان پشت کنکوری، میان مدت ویژه دانش‌آموزان متوسطه و بلند مدت شامل تمامی دانش‌آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی است که در این راستا بنیه علمی این دانش‌آموزان که آینده سازان کشور و استان بوشهر هستند تقویت می‌شود.

سالاری با اشاره به اینکه خانه ریاضیات نقش مهمی در این حوزه دارد بیان کرد: توسعه خانه ریاضیات در شهرهای استان بوشهر یکی از اولویت‌ها است و این در حالی است که خانه زبان انگلیسی، فیزیک و زیست شناسی راه‌اندازی می‌شود.

وی از تخصیص ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض آلایندگی به استان بوشهر خبرداد و افزود: اعتبارات عوارض آلایندگی استان بوشهر در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای عمران شهری و روستایی قرار گرفته که ۱۲ درصد این اعتبارات برای تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان تخصیص می‌یابد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر نیز یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان بوشهر وجود پژوهشگران برتر کشور دانست و اظهار داشت: پژوهشگران این استان با داشتن تحقیق برتر در کشور و حتی درسطح بین‌الملل دارای رتبه برتر شدند که مایه مباهات این استان است.

عبدالمجید مصلح با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌هایی با حوزه‌های مختلف منعقد شده تصریح کرد: دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر تکیه‌گاه توسعه این استان از نظر اندیشه‌سازی و راهبردهای توسعه و پژوهشی است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر با تاکید بر توجه به اعتبارات پژوهشی این دانشگاه افزود: دانشگاه خلیج فارس بوشهر برند آن خلیج فارس است که درسند راهبردی آن، مرجعیت دانشگاه بوشهر خلیج فارس تعیین شده که رسالت صیانت از آن بر عهده این مرکز آموزش عالی است.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر نیز گفت: درراستای حمایت از نخبگان و پژوهشگران استان بوشهر ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات حمایتی و تسهیلاتی در اختیار این نهاد قرار گرفت.

رضا آذین با بیان اینکه استان بوشهر دارای جایگاه مهمی در حوزه نخبه‌‍پروری دارد گفت: با ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی و حمایت از نخبگان و محققان برتر می‌توان به اهداف ترسیم شده دست یافت.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات پژوهشی نیاز به ارتقاء جایگاه پژوهشی دارد گفت: از اعتبارات ۴۸ میلیارد تومانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۸۶ درصد به مرکز کشور، شش درصد به اصفهان و ۸ درصد به مابقی استان‌های کشور تخصیص یافته که جوابگوی نیازهای محققان و نخبگان نیست.