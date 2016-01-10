طرح عراق برای حل تنش بین ایران و کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، ابراهیم الجعفری وزیرخارجه عراق از ارائه طرحی به کشورهای عربی برای حل تنش با ایران پرده برداشت.

وزیرخارجه عراق در نشست خبری مشترک با «نبیل العربی» دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره گفت: ما با کشورهای اسلامی روابط دیرینه ای داریم و با هرگونه جنگ و تجاوز مخالف هستیم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دبیرکل اتحادیه عرب بتواند به آرام سازی اوضاع بین ایران و کشورهای عربی کمک کند.

الجعفری گفت: عراق روابط ویژه ای با ایران دارد و می خواهد این روابط را حفظ کند همچنانکه می خواهد با کشورهای منطقه نیز رابطه داشته باشد.

در پی اعدام «شیخ نمر باقر النمر» روحانی مبارز شیعه توسط رژیم سعودی که با واکنش‌ها و تظاهرات اعتراض آمیز گسترده‌ ای در جهان اسلام همراه شده است، عربستان به‌ دلایل واهی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.

در این میان برخی کشورهای دنباله روی آل سعود همچون بحرین، جیبوتی، سومالی و سودان نیز روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند.