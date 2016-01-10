به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علوی گرگانی شامگاه شنبه در دیدار «شیخ اکرم الکعبی» دبیرکل مقاومت اسلامی نجبا عراق، با محکوم کردن حمایت‌های عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای منطقه از گروه‌های تروریستی و تکفیری، اظهار داشت: متأسفانه امروز شیعیان در عربستان سعودی در رنج و سختی فراوانی بوده و سعودی‌ها به دنبال انتقام جویی از شیعیان هستند.

وی عنوان کرد: متأسفانه ترکیه با گروه‌های تروریستی و تکفیری همکاری دارد و اگر این کشور به درستی عمل می‌کرد و با صهیونیست‌ها ارتباط نداشت گروه‌های تروریستی همانند داعش به زودی نابود می‌شدند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم، با بیان اینکه کشورها و افراد در بحران‌ها چهره واقعی خود را نشان می‌دهند، افزود: ترکیه در این تحولات رفتار منافقانه‌ای در پیش گرفته و حتی به خاک عراق هم تجاوز کرده است.

آمریکا از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند

وی با اشاره به پیروزی‌های نیروهای مقامت اسلامی در سوریه و عراق علیه نیروی‌های تکفیری و داعش، بیان داشت: پیروزی‌های نیروهای مقامت اسلامی برابر گروه‌های تروریستی در حالی صورت گرفته که آمریکا از این گروه‌های حمایت می‌کند.

آیت الله علوی گرگانی ادامه داد: عربستان سعودی نیز از گروه‌های مختلف تروریستی حمایت مالی می‌کند اما گروه‌های مقاومت سیلی محکمی به آن‌ها زدند.

وی تأکید کرد: برخی از اقدامات عربستان سعودی همانند به شهادت رساندن شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان ناشی از عصبانیت و انتقام آنها در شکست‌هایی است که پی در پی در منطقه خورده‌اند.

انتقاد از سکوت مجامع بین‌المللی در قبال جنایات تکفیری‌ها

مرجع تقلید شیعیان، با بیان اینکه متأسفانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در قبال جنایات گروه‌های تروریستی و همچنین تجاوز ترکیه به خاک عراق و سوریه سکوت کرده است، افزود: آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها با حمایت‌هایی که از گروه‌های تروریستی و تکفیری می‌خواهند امت اسلام را متفرق کنند و اسلام ناب را به نابودی بکشانند.

آیت الله علوی گرگانی ادامه داد: امیدواریم در روزهای بعد خبرهای خوشی از پیروزی‌های گروه‌های مقاومت اسلامی برابر تروریست‌های تکفیری در سوریه و عراق داشته باشیم و ما برای رزمندگان مقاومت دعا می‌کنیم و پیروزی نهایی از آن اسلام و مؤمنین است.