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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۸:۱۷

آیت الله علوی گرگانی:

اعدام شیخ نمر انتقام آل‌سعود از شکست‌های منطقه بود

اعدام شیخ نمر انتقام آل‌سعود از شکست‌های منطقه بود

قم - یکی از مراجع تقلید گفت: اقدام آل سعود در به شهادت رساندن شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان ناشی از عصبانیت و انتقام آن‌ها در شکست‌هایی است که پی در پی در منطقه خورده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علوی گرگانی شامگاه شنبه در دیدار «شیخ اکرم الکعبی» دبیرکل مقاومت اسلامی نجبا عراق، با محکوم کردن حمایت‌های عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای منطقه از گروه‌های تروریستی و تکفیری، اظهار داشت: متأسفانه امروز شیعیان در عربستان سعودی در رنج و سختی فراوانی بوده و سعودی‌ها به دنبال انتقام جویی از شیعیان هستند.

وی عنوان کرد: متأسفانه ترکیه با گروه‌های تروریستی و تکفیری همکاری دارد و اگر این کشور به درستی عمل می‌کرد و با صهیونیست‌ها ارتباط نداشت گروه‌های تروریستی همانند داعش به زودی نابود می‌شدند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم، با بیان اینکه کشورها و افراد در بحران‌ها چهره واقعی خود را نشان می‌دهند، افزود: ترکیه در این تحولات رفتار منافقانه‌ای در پیش گرفته و حتی به خاک عراق هم تجاوز کرده است.

آمریکا از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند

 وی با اشاره به پیروزی‌های نیروهای مقامت اسلامی در سوریه و عراق علیه نیروی‌های تکفیری و داعش، بیان داشت: پیروزی‌های نیروهای مقامت اسلامی برابر گروه‌های تروریستی در حالی صورت گرفته که آمریکا از این گروه‌های حمایت می‌کند.

آیت الله علوی گرگانی ادامه داد: عربستان سعودی نیز از گروه‌های مختلف تروریستی حمایت مالی می‌کند اما گروه‌های مقاومت سیلی محکمی به آن‌ها زدند.

وی تأکید کرد: برخی از اقدامات عربستان سعودی همانند به شهادت رساندن شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان ناشی از عصبانیت و انتقام آنها در شکست‌هایی است که پی در پی در منطقه خورده‌اند.

انتقاد از سکوت مجامع بین‌المللی در قبال جنایات تکفیری‌ها

مرجع تقلید شیعیان، با بیان اینکه متأسفانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در قبال جنایات گروه‌های تروریستی و همچنین تجاوز ترکیه به خاک عراق و سوریه سکوت کرده است، افزود: آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها با حمایت‌هایی که از گروه‌های تروریستی و تکفیری می‌خواهند امت اسلام را متفرق کنند و اسلام ناب را به نابودی بکشانند.

آیت الله علوی گرگانی ادامه داد: امیدواریم در روزهای بعد خبرهای خوشی از پیروزی‌های گروه‌های مقاومت اسلامی برابر تروریست‌های تکفیری در سوریه و عراق داشته باشیم و ما برای رزمندگان مقاومت دعا می‌کنیم و پیروزی نهایی از آن اسلام و مؤمنین است.

کد مطلب 3020955

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