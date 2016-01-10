محمدهادی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فصل جدید لیگ بر‌تر ووشوی باشگاه‌های بانوان کشور در رده سنی بزرگسالان روز گذشته در آکادمی ووشوی تهران، هفته پنجم و ششم خود را پشت سر گذاشت و نماینده قم تعداد مسابقات خود را به عدد پنج رساند.

وی افزود: در مسابقات برگزار شده از هفته پنجم تیم هیئت ووشوی استان قم برابر تیم پرمهره دانشگاه آزاد اسلامی به میدان رفت و با پذیرش شکست سنگین ۹ بر صفر، چهارمین باخت متوالی در این مسابقات را تجربه کرد.

دبیر هیئت ووشوی استان قم گفت: از هفته ششم نیز، تیم هیئت ووشوی قم برابر تیم جوانه البرز به میدان رفت و در این مسابقه نیز شکست دیگری در انتظار نماینده قم بود و این مسابقه ۱۰ بر صفر به سود جوانه البرز خاتمه یافت.

این شکست، سومین باخت متوالی تیم هیئت ووشوی قم در لیگ بر‌تر بانوان بود و امیدواریم این تیم بومی و بدون اسپانسر که با مشکلات زیادی وارد لیگ بر‌تر شده در ادامه مسابقات بتواند نتایج بهتری کسب کند.

رشیدی بیان داشت: بانوان ووشوکار قم پیش از این در هفته چهارم به دیدار تیم هیئت ووشوی استان گیلان رفتند و در ‌‌‌نهایت ۷ بر ۳ مغلوب شدند و در هفته سوم نیز با قرعه استراحت روبرو شده بودند.

وی عنوان کرد: نماینده قم در نخستین دیدار خود در لیگ بر‌تر در مصاف با جوانه البرز ۹ بر یک بازنده شد و در هفته دوم نیز ۶ بر ۲ به هیئت ووشوی اصفهان باخته بود.

دبیر هیئت ووشوی استان قم تصریح کرد: تیم هیئت ووشوی قم سال گذشته نیز در لیگ بر‌تر حضور پیدا کرد و توانست عنوان چهارم لیگ بر‌تر را کسب کند و امسال نیز دغدغه‌های مالی در مورد این تیم، مشکلاتی ایجاد کرده است.

رشیدی افزود: هدایت این تیم بر عهده زهرا سلیمانی است که فصل گذشته نیز مربیگری این تیم را بر عهده داشت و امسال تمامی نفرات ما اعم از ساندا و تالوکاران از استان قم در مسابقات حاضر هستند.