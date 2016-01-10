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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۷

رئیس هیئت شطرنج قم در گفتگو با مهر خبر داد

صدرنشینی نیرو موتور در پایان هفته دوم لیگ بر‌تر شطرنج قم

صدرنشینی نیرو موتور در پایان هفته دوم لیگ بر‌تر شطرنج قم

قم - رئیس هیئت شطرنج استان قم از صدرنشینی تیم نیرو موتور در پایان هفته دوم لیگ بر‌تر شطرنج استان قم خبر داد.

حسین رحمتی نشاط در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفته دوم لیگ شطرنج استان قم موسوم به جام فرهیختگان با برگزاری ۳ مسابقه برگزار شد که حاصل آن تداوم صدرنشینی تیم نیرو موتور در این مسابقات بود.

وی افزود: در مسابقات برگزار شده که روز گذشته در سالن شطرنج ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد تیم ارکان پایه بتون در دیدار برابر شهرداری قم ۴ بر صفر به برتری رسید و دومین شکست متوالی را به شهرداری تحمیل کرد.

رئیس هیئت شطرنج استان قم گفت: تیم شطرنج نیرو موتور نیز در ادامه موفقیت‌های خود این هفته در دیدار بربر تیم بیمه تامین اجتماعی ۴ بر صفر به برتری رسید و به لطف این پیروزی جایگاه خود را در جدول مستحکمتر کرد.

رحمتی نشاط بیان داشت: در سومین و آخرین مسابقه برگزار شده از هفته دوم جام فرهیختگان، تیم شطرنج اندیشه بود که با کسب سه پیروزی و با نتیجه ۳ بر یک از سد تیم مدرسه شطرنج بزرگمهر عبور کرد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر تیم نیرو موتور صدرنشین جدول رده بندی لیگ شطرنج استان قم است و تیم اندیشه در جای دوم ایستاده و تیم‌های ارکان پایه بتون و پیشکسوتان در رده‌های بعدی هستند.

رئیس هیئت شطرنج استان قم افزود: تخصیص فضایی برای راه اندازی خانه شطرنج در مکانی مناسب و آبرومند نیاز جدی شطرنج قم است و این نیاز با توجه به حضور تیم تربیت قم در لیگ بر‌تر شطرنج کشور ضروری است.

کد مطلب 3020966

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