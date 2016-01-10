حسین رحمتی نشاط در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفته دوم لیگ شطرنج استان قم موسوم به جام فرهیختگان با برگزاری ۳ مسابقه برگزار شد که حاصل آن تداوم صدرنشینی تیم نیرو موتور در این مسابقات بود.

وی افزود: در مسابقات برگزار شده که روز گذشته در سالن شطرنج ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد تیم ارکان پایه بتون در دیدار برابر شهرداری قم ۴ بر صفر به برتری رسید و دومین شکست متوالی را به شهرداری تحمیل کرد.

رئیس هیئت شطرنج استان قم گفت: تیم شطرنج نیرو موتور نیز در ادامه موفقیت‌های خود این هفته در دیدار بربر تیم بیمه تامین اجتماعی ۴ بر صفر به برتری رسید و به لطف این پیروزی جایگاه خود را در جدول مستحکمتر کرد.

رحمتی نشاط بیان داشت: در سومین و آخرین مسابقه برگزار شده از هفته دوم جام فرهیختگان، تیم شطرنج اندیشه بود که با کسب سه پیروزی و با نتیجه ۳ بر یک از سد تیم مدرسه شطرنج بزرگمهر عبور کرد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر تیم نیرو موتور صدرنشین جدول رده بندی لیگ شطرنج استان قم است و تیم اندیشه در جای دوم ایستاده و تیم‌های ارکان پایه بتون و پیشکسوتان در رده‌های بعدی هستند.

رئیس هیئت شطرنج استان قم افزود: تخصیص فضایی برای راه اندازی خانه شطرنج در مکانی مناسب و آبرومند نیاز جدی شطرنج قم است و این نیاز با توجه به حضور تیم تربیت قم در لیگ بر‌تر شطرنج کشور ضروری است.