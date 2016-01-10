به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خورشید وند شامگاه شنبه در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان بابیان اینکه تاکسی وسیله غالب حمل‌ونقل در همدان بوده و بیشترین سهم سفرهای روزانه که نزدیک به ۴۰۰ هزار سفر در روز است را پوشش می‌دهد، گفت: سامان‌دهی این حوزه کار دشواری است.

خورشید وند بابیان اینکه ۱۲۰۰دستگاه به ناوگان تاکسیرانی شهر همدان افزوده‌شده است، عنوان کرد: این در حالی است که ۲۵۰۰ دستگاه تاکسی در شهر همدان نیاز است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری همدان بابیان اینکه در حوزه استاندارد برای شهر همدان به تعداد تاکسی کمتری نیاز است، گفت: تاکسی‌های اضافه سبب کاهش درآمدی معیشت سایر تاکسیران‌ها شده و اقتصاد تاکسیرانی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه در ساعات اولیه صبح باید تعداد سفرهای صورت گرفته به نحوی باشد که کمتر سفری تحت پوشش سازمان تاکسیرانی قرار نگیرد، افزود: ۱۲۰۰ دستگاه تاکسی گردشی در شهر همدان وجود دارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری همدان در ادامه بابیان اینکه درصورتی‌که طرح پیاده راه در همدان عملی شود تکلیف تاکسی‌داران در دو پیاده راه بوعلی و اکباتان چیست؟ گفت: جا دادن۶۰۰ دستگاه ماشین در خیابان‌های اطراف غیرممکن بوده چراکه چگالی ترافیک بالا می‌رود بنابراین باید از خرد جمعی استفاده کرد تا در آینده مشکل کمتری داشته باشیم.

خورشید وند با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳ هزار و ۴۲۴ تاکسی فعال در شهر همدان وجود دارد و از این تعداد حدود ۲۰۰۰ تاکسی وارد رینگ مرکزی میدان امام می‌شود، گفت: تعداد ۷۵ خط و ۱۱۶ مسیر تاکسی در همدان وجود دارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری همدان همچنین بابیان اینکه در سال جاری تاکسیرانی همدان تعامل خوبی با پلیس راهنمایی رانندگی داشته است، گفت: ۴ نیروی پلیس در اختیار این سازمان قرار گرفت.

وی بابیان اینکه برای ساماندهی تاکسیرانان در حوزه تاکسیرانی از خود تاکسیرانان استفاده شد و یک نفر به‌صورت ثابت مسئولیت ساماندهی و نظارت را بر عهده دارد، گفت: برنامه‌ریزی‌ها به نحوی است که حوزه نظارت به تاکسیرانان واگذار شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری همدان اضافه کرد: ۵ اکیپ بازرسی برای شناسایی و جایگزینی خودروهای فرسوده با خودرو مناسب در سطح شهر حضور دارند.

خورشید وند بابیان اینکه در این مسئله که تاکسی فرسوده را چه کسی جایگزین می‌کند و ماشین موردقبول تاکسیرانی چه ماشینی است، بحث وجود دارد، گفت: باید این مسائل طی ۱۰ روز آینده برطرف شود.