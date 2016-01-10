به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی شامگاه شنبه در شورای فرهنگی عمومی همدان بابیان اینکه نقاط ضعف هیئت‌های مذهبی نگران‌کننده خواهد بود، عنوان کرد: هیئت‌های مذهبی نو پا شور و شوق عزاداری دارند ولی معرفت و سرپرست مناسب ندارند.

وی بابیان اینکه هیئت‌های مذهبی امکانات کافی، منبر و مداح خوب ندارند، اظهار داشت: اگر هیئت‌های مذهبی معرفت کافی، سرپرست مناسب و امکانات کافی نداشته باشند دشمن در آن‌ها نفوذ خواهد کرد.

وی ادامه داد: دشمن خرافات را وارد عزاداری‌ها کرده که قمه‌زنی نمونه بارزی از این خرافات است که به‌واسطه دشمن به هیئت‌های عزاداری واردشده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان بابیان اینکه در فلسفه الهی قوانینی وجود دارد که هر چیزی از حد خود تجاوز کند به ضد خودش مبدل می‌شود، عنوان کرد: هیئت‌های مذهبی نوبنیاد جوان هستند و شور و عشق حسینی در آن‌ها وجود دارد اما منبر و مداح خوب و امکانات مناسب در اختیار آن‌ها نیست.

آیت‌الله محمدی بابیان اینکه دشمن این هیئت‌های نو پا را شناسایی و خرافات را در آن‌ها ابقا می‌کند، بیان داشت: این مسئله نه‌تنها در همدان بلکه در کل کشور نیازمند توجه بیشتر است.

وی به آموزش‌ها و مشکلات جوانان قبل از ازدواج اشاره کرد و گفت: مسائل مربوط به خانواده‌ها باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه همدان بابیان اینکه مدرک‌گرایی به یک معضل برای جوانان تبدیل‌شده است، ادامه داد: دختران و پسران بسیاری وجود دارند که سطح تحصیلات آن‌ها بالا است اما از همسرداری بی آگاه هستند.

آیت‌الله محمدی با تأکید بر اینکه دختران و پسران از آموزش‌های زندگی آگاهی ندارند، عنوان کرد: آمار دختران در سن ازدواج در روستاها رو به افزایش است.

وی بابیان اینکه جلسه فرهنگ عمومی باید کاربردی‌تر شود، ادامه داد: آموزش‌های قبل از ازدواج باید بیشتر پیگیری شود چراکه آموزش نقش مهمی در کاهش طلاق خواهد داشت.

۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز بابیان اینکه ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد، گفت: یکی از علت‌های حاشیه‌نشینی بیکاری و تراکم امکانات در شهراست.

احمد آریایی‌نژاد بابیان اینکه صنعت و کشاورزی در شهرهای بزرگ توسعه پیداکرده است، افزود: اگر امکانات در روستاها و شهرهای کوچک به‌طور مساوی پخش شود مهاجرت کاهش خواهد یافت.

وی بابیان اینکه توزیع عادلانه و مساوی امکانات باعث کاهش مهاجرت خواهد شد، عنوان کرد: توسعه انسانی در شهرهای بزرگ بیشتر است اما مشکلات موجود در این شهرها نیز بیشتر به چشم می‌خورد.