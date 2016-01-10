به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس قرار بود از امروز یکشنبه اردوی ۱۰ روزه‌ای را در کشور امارات برپا کند ولی به خاطر سیاست فدراسیون فوتبال امارات و حمایت این کشور از تصمیم عربستان در فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، مسئولان این باشگاه تصمیم به لغو اردوی خود در این کشور گرفتند.

جعفر کاشانی رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس هم روز گذشته اعلام کرد که نباید به جیب کشورهای همسایه پول ریخت و اردو را در داخل کشور برگزار می‌کنیم.

با این حال علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم نفت تهران که در روزهای گذشته مذاکرات مدامی را با باشگاه پرسپولیس داشته است، شنبه شب خبر از احتمال برپایی اردوی پرسپولیس در ترکیه داد! بیرانوند که در برنامه شبکه خبر حضور یافته بود، در خصوص اینکه تیم نفت روز یکشنبه (امروز) عازم ترکیه می‌شود و دیگر فرصتی برای مذاکره با پرسپولیس ندارد، گفت: فکر می‌کنم پرسپولیس هم در ترکیه اردو بزند.