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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۸:۲۱

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی استاندار همدان عنوان کرد:

کاهش ۲۰.۷ درصدی آمار ازدواج در مناطق شهری استان همدان

کاهش ۲۰.۷ درصدی آمار ازدواج در مناطق شهری استان همدان

همدان- مدیر امور فرهنگی و اجتماعی استاندار همدان بابیان اینکه در ۹ ماه امسال آمار ازدواج در مناطق شهری استان همدان ۲۰ و هفت‌دهم درصد کاهش داشته است، گفت: آمار طلاق در روستاها روبه افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری فر شامگاه شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان همدان با اشاره به اینکه آمار طلاق در استان همدان در سال جاری افزایش داشته است، افزود: آمار طلاق در ۹ ماه نخست سال جاری رشد چهار و دودهم درصدی نسبت به سال گذشته داشته است،

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی استاندار همدان بابیان اینکه آمار طلاق در روستاها در حال افزایش است، گفت: باید با آموزش‌های قبل از ازدواج این آمار را کاهش داد.

نادری فر بابیان اینکه آمار ازدواج در کل کشور کاهش پیداکرده است، اظهار داشت: علت کاهش آمار ازدواج، کاهش تعداد افراد مناسب سن ازدواج است.

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی استاندار همدان بابیان اینکه سن تجرد در کشور بالا رفته است، بیان داشت: باید برای بهبود وضعیت زندگی جوانان تلاش کرد.

 

کد مطلب 3020984

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