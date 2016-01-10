نیروی دریایی نقش موثری در تامین امنیت اقتصادی ایران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار بی غم صبح یکشنبه در مراسم استقبال از سی و هفتمین ناوگروه نیروی دریای بیان داشت: ماموریت با موفقیت و افتخار به سرانجام رسید. امروز نیروی دریایی توانمندی خوبی در انجام ماموریت های بلند مدت و بدون کمک از کشورهای دیگر در آبهای آزاد و دور دارد.

وی عنوان کرد: ناوگروه های نیروی دریایی ارتش نه تنها امنیت مواصلاتی کشتی های تجاری و نفتی ایران را برقرار کرده اند امنیت کشتی های خارجی هم در زمان استرار تامین می کنند.

دریادار بی غم خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش نقش موثری در دیپلماسی بین المللی کشور دارد. از زمان دفاع مقدس تا کنون نیروی دریایی تاثیر خوبی در رونق اقتصادی و افزایش روابط بین المللی کشور داشته است.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: رزمایش بزرگ ولایت ۹۴ بزودی با توان نظامی نیروی دریایی ارتش در خلیج فارس، دریایی عمان و اقیانوس هند برگزار خواهد شد.