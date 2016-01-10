استاندار قزوین خواستار اجرای پروژه متروی هشتگرد به قزوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، در نامه فریدون همتی خطاب به معاون اول رئیس جمهور آمده است: پروژه متروی هشتگرد به قزوین به طول ۷۴ کیلومتر تکمیل کننده پروژه قطار برقی سریع السیر تهران، هشتگرد است که با توجه به مبادلات بالا بین استانهای قزوین، البرز و تهران و عبور از نواحی دانشگاهی و صنعتی این استانها نقش بسیار مهمی در شکوفایی و ارتقاء منطقه ای این سه استان و نیز استانهای همجوار خواهد داشت.

استاندار قزوین در ادامه نامه خود آورده است: در این خصوص بین استانداری قزوین و مدیریت شرکت مهندسی و تجهیزات سینواستیل چین در خصوص احداث پروژه متروی هشتگرد، قزوین و آمادگی شرکت چینی برای اجرا ی پروژه یادشده با روش فاینانس مذاکرات لازم صورت گرفته است.

در پایان این نامه آمده است: به لحاظ این که مراحل اجرایی پروژه، حد فاصل کرج به هشتگرد در حال نهایی شدن بوده و از طرفی مسیر قزوین به محمدیه به طول ۱۵ کیلومتر دارای ردیف اعتباری در لایحه بودجه سال ۹۳ شده دستور فرمایید به منظور شروع عملیات اجرایی مابقی مسیر ۴۹ کیلومتری موضوع به صورت ویژه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.