  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۰

مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور:

استاندار قزوین خواستار اجرای پروژه متروی هشتگرد به قزوین شد

استاندار قزوین خواستار اجرای پروژه متروی هشتگرد به قزوین شد

قزوین- استاندار قزوین در نامه ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار آغاز عملیات اجرایی پروژه متروی هشتگرد به قزوین از طریق فاینانس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، در نامه فریدون همتی خطاب به معاون اول رئیس جمهور آمده است: پروژه متروی هشتگرد به قزوین به طول ۷۴ کیلومتر تکمیل کننده پروژه قطار برقی سریع السیر تهران، هشتگرد است که با توجه به مبادلات بالا بین استانهای قزوین، البرز و تهران و عبور از نواحی دانشگاهی و صنعتی این استانها نقش بسیار مهمی در شکوفایی و ارتقاء منطقه ای این سه استان و نیز استانهای همجوار خواهد داشت.

استاندار قزوین در ادامه نامه خود آورده است: در این خصوص بین استانداری قزوین و مدیریت شرکت مهندسی و تجهیزات سینواستیل چین در خصوص احداث پروژه متروی هشتگرد، قزوین و آمادگی شرکت چینی برای اجرا ی پروژه یادشده با روش فاینانس مذاکرات لازم صورت گرفته است.

در پایان این نامه آمده است: به لحاظ این که مراحل اجرایی پروژه، حد فاصل کرج به هشتگرد در حال نهایی شدن بوده و از طرفی مسیر قزوین به محمدیه به طول ۱۵ کیلومتر دارای ردیف اعتباری در لایحه بودجه سال ۹۳ شده دستور فرمایید به منظور شروع عملیات اجرایی مابقی مسیر ۴۹ کیلومتری موضوع به صورت ویژه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

 

کد مطلب 3020990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها