هند و پاکستان به رغم موانع موجود به مذاکرات خود ادامه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، به دنبال حمله تروریستی به فرودگاه «پتان کوت» هند و تنش هایی که بین هند و پاکستان در این زمینه بوجود آمد و با توجه به نزدیک بودن موعد مذاکرات هند و پاکستان برای رفع درگیری ها بر سر خطوط مرزی کشمیر و برقراری صلح بین دو کشور، «جان کری» وزیر امورخارجه آمریکا،شب گذشته طی تماس تلفنی با «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان، از دو کشور خواست که علی رغم موانع موجود روند مذاکرات را ادامه دهند.

وی افزود: روابط پایدار هند و پاکستان برای برقرای ثبات در منطقه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

نواز شریف نیز ضمن اظهار اطمینان از برگزاری این مذاکرات بیان کرد که پیگیری تحقیقات لازم در جهت شناسایی عاملان حمله به فرودگاه پتان کوت هند در دست انجام است و برای تکمیل این روند لازم است که هندوستان نیز مستندات لازم را در اختیار اسلام آباد قرار دهد.

لازم به ذکر است که بر اثر حمله افراد ناشناس به پایگاه نیروی هوایی هند در «پتان کوت» منطقه مرزی این کشور با پاکستان در روزهای گذشته ۷ نظامی هندی و ۶ تروریست کشته شدند.