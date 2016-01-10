نیمی از دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها تعطیل‌ شدند

فرهاد گلستانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساختار پژوهشی دانشگاه ها بسیار کم رنگ است بنابراین ما با مشکلاتی مانند عدم فعالیت دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ها مواجه هستیم و حتی دفاتری که اکنون نیز فعال هستند میزان فعالیت آنها بسیار چشمگیر نیست.

وی بیان داشت: وزارت علوم طی دو سال گذشته تلاش زیادی کرده تا وضعیت ارتباط با صنعت را توسعه دهد که در این راستا با وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت و دفاع قراردادهای مختلفی امضا شده است.

مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم خاطرنشان کرد: وزارت علوم بیش از هزار قرارداد با وزارت دفاع منعقد کرده است که این قراردادها با همکاری دانشگاه ها اجرایی می شود.

گلستانی فرد تصریح کرد: در قراردادهای میان وزارتخانه های دفاع و علوم حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد حمایت مالی پروژه ها توسط وزارت علوم تامین می شود و مابقی هزینه از سوی وزارت دفاع پرداخت خواهد شد.

وی تاکید کرد: درحال حاضر موضوع ارتباط با صنعت در دانشگاه ها و وزارت علوم تنها با نهادهای دولتی صورت می گیرد که این موضوع یک ضعف است چراکه باید بخش خصوصی در این زمینه وارد شود.

مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم بیان داشت: بسیاری از دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها طی سال های گذشته تعطیل شده اند که برنامه داریم این مشکل را برطرف کنیم.

گلستانی فرد گفت: درحال حاضر دانشگاه های کشور تنها به امر آموزش توجه می کنند و موضوع پژوهش اولویت دوم است که این نگاه بسیار اشتباه است و باید اصلاح شود چراکه پژوهش در دیگر کشورها در اولویت اول قرار دارد.

وی تصریح کرد: وزارت علوم سعی دارد این مسئله را حل کند و ساختار دانشگاه ها را تغییر دهد.