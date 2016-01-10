به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری درباره اعلام اسامی بازیکنان تیم ملی فوتسال پیش از اتمام لیگ برتر اظهر کرد: اعلام اسامی از ناحیه کمیته فوتسال نبود! اسامی را برای دبیر کل فرستاده بودیم تا برای ویزای تاجیکستان اقدام شود ولی این اسامی در فدراسیون لو رفت! روابط عمومی هم وقتی دید این اسامی لو رفته است، لیست را منتشر کرد.

وی ادامه داد: آقای ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی هم از این بابت خیلی ناراحت بود و می‌گفت حالا همه این موضوع را از چشم من می‌بینند. من هم به او گفتم که خیالت راحت من در اینباره صحبت خواهم کرد.

رئیس کمیته فوتسال همچنین درباره انصراف تیم کاشی نیلو از لیگ برتر فوتسال و عدم حضور تیم آذرخش در دیدار هفته گذشته برابر فرش آرا، گفت: باید قبول کنیم بعضی تیم‌ها شرایط حرفه ای شدن را در لیگ برتر ندارند. خوشبختانه سرمایه گذاری خوبی در لیگ دسته اول کرده‌ایم و هر کدام از تیم ها نتوانند در لیگ برتر ادامه بدهند، از لیگ دسته اول جایگزین‌های خوبی خواهیم داشت.

افتخاری تصریح کرد: ما امسال خیلی فشار به تیم‌ها نیاوردیم تا خودشان را بازسازی کنند ولی از سال آینده سخت‌گیری‌هایمان شروع می‌شود. در هیات رئیسه جدید طرح‌هایی را ارئه کرده ایم که اگر تصویب شود تیم‌ها به راحتی نمی‌توانند وارد مسابقات شوند و انصراف بدهند.