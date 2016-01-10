به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نگاهمان می­‌کنند» نوشته نغمه ثمینی و به کارگردانی محمدرضا اصلی از ۲۸ دی ­ماه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی روی صحنه می­ رود. این نمایش مضمونی اجتماعی دارد و به معضلات فرهنگی، شک و تردید، خیانت و لو رفتن فضای خصوصی افراد در روزگار معاصر می ­پردازد.

«نگاهمان می ­کنند» درباره یک نوع احساس عدم امنیت انسان معاصر از زیر نگاه دیگران بودن است به این معنی که زندگی خصوصی به تدریج معنای خود را از دست می­ دهد.

بازیگران این نمایش به ترتیب ورود به صحنه نازنین فراهانی، کاظم سیاحی، شیدا خلیق، فرشته صدرعرفایی، مسعود کرامتی و سام قریبیان هستند.

این نمایش اولین تجربه کارگردانی محمدرضا اصلی است. او پیش از این به عنوان دستیار کارگردان در نمایش ­های «منهای دو» و «آقای اشمیت» به کارگردانی داوود رشیدی، «گالیله» داریوش فرهنگ، «کرگدن» و «خانواده تت» فرهاد آییش، «خواب آهسته مرگ» حسن معجونی و ...حضور داشته است.

این نمایش هر شب ساعت ۲۰:۱۵ در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می ­رود.

سایر عوامل نمایش عبارتند از: نویسنده: نغمه ثمینی، كارگردان: محمدرضا اصلی، تهیه كننده: شهنام شهباززاده، آهنگساز: مهیار علیزاده، طراح صحنه: داریوش پیرو، طراح لباس: مارال جیرانی، طراح گریم: الهام صالحی، طراح پوستر: آرمان كوچكی، عكاس: رضا معطریان، دستیار اول كارگردان و برنامه ریز: حسین ایرجی، دستیار دوم و منشی صحنه: ماه گل كرامتی، مشاوررسانه ای: مریم نراقی، تبلیغات مجازی و روابط عمومی: علیرضا حسینی، فرید حسینی، ساخت تیزر و فیلمساز پشت صحنه: كسرا پرتوی، مدیر تولید: قربان صادق.

نمایشنامه خوانی «مهمانسرای دو دنیا» تمدید شد

اجرای نمایشنامه خوانی «مهمانسرای دو دنیا» نوشته اریک امانوئل اشمیت به کارگردانی زهره رمضانی تمدید شد.

در این اثر نمایشی که شهلا حائری آن را ترجمه کرده است نوید نوروزی، شایان فیروزی، مسعود رمضانی، الناز پرویز، آذین مبارک، فرشید سلامت و زهره رمضانی به خوانش نقش ها می پردازند.

نمایشنامه خوانی «مهمانسرای دو دنیا» طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ دی ماه در تماشاخانه پندار اجرا شد که گروه اجرایی با خوانش دوباره این اثر در روز جمعه ۲۵ دی ماه مجددا میزبان سایر علاقه مندان خواهد بود.

این نمایشنامه‌ ماجرای چند شخص است که هیچ ‌یک نمی‌دانند چگونه گذارشان به مهمانسرای دو دنیا افتاده و چه زمانی از آن خارج خواهند شد و سرانجام به کجا خواهند رفت.

سایر عوامل گروه عبارتند از: دستیار کارگردان و عکاس: کیوان زمانی، منشی صحنه: الناز پرویز، طراح صحنه: سعید غفاری، طراح پوستر و بروشور: علی بالنگا، آهنگساز: محمد کافیشان و روابط عمومی و هماهنگی: راحیل روحانی زاده .

نمایشنامه خوانی «مهمانسرای دو دنیا» جمعه ۲۵ دی ماه ساعت ۱۹ در تماشاخانه پندار واقع در خیابان انقلاب، خیابان نجات الهی (ویلا) بعد از خیابان فلاح پور، پلاک ۶۹ به صحنه می رود.