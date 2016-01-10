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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۵

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

افراط ایرانی ها در خوردن غذاهای پرکالری/مصرف بالای نمک و شکر

افراط ایرانی ها در خوردن غذاهای پرکالری/مصرف بالای نمک و شکر

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به گرایش مردم به مصرف غذاهای آماده، اظهارداشت: نگران دسترسی مردم به غذای سالم هستیم.

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به مصرف غذاهای پرکالری در کشور هشدار داد و گفت: نگرانی ما بابت دسترسی مردم به غذا نیست، زیرا این مشکل تا حدود زیادی حل شده است. بلکه، ما نگران افراط در مصرف غذاهای پرکالری و آسیب رسان به سلامت هستیم.

وی با اعلام اینکه میانگین کالری دریافتی ایرانی ها ۲۰ درصد بالاتر از میزان مطلوب است، افزود: سرانه مصرف نمک، شکر و روغن در کشور ما بالاتر از استانداردهای جهانی است.

دیناروند ادامه داد: سرانه مصرف نمک ایرانی ها ۲ برابر میانگین لازم است. همچنین این وضعیت در مصرف شکر و انواع روغن های خوراکی مشاهده می شود که همین عوامل سلامت جامعه را تهدید می کند.

رئیس سازمان غذا و دارو به برنامه های وزارت بهداشت برای کاهش استفاده از شکر در نوشیدنی ها اشاره کرد و گفت: میزان مصرف شکر در نوشابه ها از ۱۱ درصد به ۹ درصد، می تواند به نفع سلامت مردم باشد.

کد مطلب 3021031
حبیب احسنی پور

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