افراط ایرانی ها در خوردن غذاهای پرکالری/مصرف بالای نمک و شکر

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به مصرف غذاهای پرکالری در کشور هشدار داد و گفت: نگرانی ما بابت دسترسی مردم به غذا نیست، زیرا این مشکل تا حدود زیادی حل شده است. بلکه، ما نگران افراط در مصرف غذاهای پرکالری و آسیب رسان به سلامت هستیم.

وی با اعلام اینکه میانگین کالری دریافتی ایرانی ها ۲۰ درصد بالاتر از میزان مطلوب است، افزود: سرانه مصرف نمک، شکر و روغن در کشور ما بالاتر از استانداردهای جهانی است.

دیناروند ادامه داد: سرانه مصرف نمک ایرانی ها ۲ برابر میانگین لازم است. همچنین این وضعیت در مصرف شکر و انواع روغن های خوراکی مشاهده می شود که همین عوامل سلامت جامعه را تهدید می کند.

رئیس سازمان غذا و دارو به برنامه های وزارت بهداشت برای کاهش استفاده از شکر در نوشیدنی ها اشاره کرد و گفت: میزان مصرف شکر در نوشابه ها از ۱۱ درصد به ۹ درصد، می تواند به نفع سلامت مردم باشد.