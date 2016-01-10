دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (شامل ۱۸ دستگاه اجرایی) از امروز ۲۰ دی ماه از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آغاز می شود.
وی افزود: مهلت ثبت نام در این آزمون تا روز شنبه ۲۶ دی ماه ۹۴ ادامه دارد. دفترچه راهنما ثبت نام در آزمون نیز از امروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.
توکلی گفت: داوطلبان ضرورت دارد با مطالعه دقیق دفترچه راهنما در صورت داشتن شرایط و ضوابط می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (شامل ۱۸ دستگاه اجرایی) در روز جمعه ۲۱ اسفندماه ۹۴ برگزار می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور همچنین از برگزاری اولین آزمون استخدامی دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور در سال ۹۴ خبر داد.
وی گفت: ثبت نام برای شرکت در این آزمون که شامل ۸۴ دستگاه اجرایی است از روز سه شنبه ۲۲ دی ماه ۹۴ از طریق سایت سازمان سنجش آغاز می شود و این مهلت تا روز دوشنبه ۲۸ دی ماه ۹۴ ادامه دارد.
توکلی خاطرنشان کرد: دفترجه راهنمای ثبت نام همزمان با آغاز ثبت نام در این آزمون بر روی سایت قرار می گیرد و داوطلبان می توانند با مطالعه دقیق دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام اقدام کنند. این آزمون نیز در روز جمعه ۲۱ اسفندماه ۹۴ برگزار می شود.
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