لوزانو مربی بزرگی است فقط یک مشکل دارد/ کار ایران دشوار است

به گزارش خبرنگار مهر، مساجدی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ دستیار خولیو ولاسکو در تیم ملی والیبال ایران بود و با قطع همکاری مربی آرژانتینی با تیم ملی، وی هم به کار خود با تیم ایران پایان داد.

مساجدی از اواخر فوریه سال ۲۰۱۵ به عنوان مربی به تیم ملی ژاپن پیوست.

خبرگزاری مهر با این مربی در خصوص وضعیت فعلی وی در ژاپن و آینده والیبال ایران گفتگویی را ترتیب داده که از نظر می گذرانید:

خبرگزاری مهر: شما زمانی دستیار خولیو ولاسکو بودید. دلیل جدایی از این مربی و همچنین نحوه پیوستن به تیم ژاپن را بفرمایید؟

- بله همینطور است اما زمانی که ولاسکو از تیم ملی ایران رفت من همچنان به همکاری خودم با باشگاه ژاپنی ادامه دادم و منتظر بودم که از طرف فدراسیون پیشنهادی برای ادامه همکاری به من ارائه شود که این اتفاق رخ نداد. پس از آن از تیم ملی ژاپن پیشنهادی به دستم رسید و من به این تیم پیوستم.

* هدایت تیم ملی ژاپن در حال حاضر در اختیار آقای ماسایاشی مانابه هست. شما در واقع دستیار اول این مربی هستید و یا یکی از دستیاران؟

- نمی توان در تیم ژاپن در مورد دستیار اول یا دوم صحبت کرد اما باید بگویم تمام تغییراتی که در والیبال ژاپن دیده می شود را من به وجود آوردم. البته این به خاطر دیدگاه خوب و باز آقای ماسایاشی بوده است.

* شما با تیم ملی ژاپن به تهران آمدید و ایران را شکست دادید که البته نقش شما در این پیروزی پررنگ بود. آیا تماشاگران ایرانی به حضور شما بر روی نیمکت ژاپن واکنشی نشان ندادند؟

- من از تماشاگران ایرانی جز خوشرفتاری و محبت چیز دیگری ندیدم.

* همانطور که می دانید رائول لوزانو جانشین اسلوبودان کواچ در تیم ملی ایران شده است. به عنوان عضو پیشین والیبال ایران، آینده والیبال کشور با این مربی آرژانتینی را چطور می بینید؟

- لوزانو مربی بزرگ است اما اینکه چه عملکردی داشته باشد را نمی توان پیش بینی کرد. تنها مشکلی که احتمال دارد به آینده کاری او در تیم ملی ایران لطمه بزند انگلیسی صحبت نکردن این مربی است. لوزانو شاید نتواند آن ارتباط احساسی (روانی) را که به نظر من از مسائل تکنیکی و تاکتیکی لازم تر است را به راحتی با بازیکنان برقرار کند. کاری که ولاسکو با بازیکنان انجام می داد.

* تیم ژاپن به عنوان یکی از شانس های صعود به المپیک ۲۰۱۶ رقابت سختی با ایران و استرالیا دارد. وضعیت تیمتان در بازی های انتخابی المپیک را چضور ارزیابی می کنید؟

- تمامی تیم ها برای حضور در المپیک با تمام قدرتشان در رقابتها شرکت می کنند. قطعا شرایط سختی پیش روی تیم ملی ژاپن و ایران خواهد بود.

* آیا دوست دارید روزی به عنوان مربی تیم ملی ایران به کشور بازگردید؟



- اگر موقعیت انجام این کار پیش بیاید بله دوست دارم.

* و سوال پایانی؛ رویکرد ژاپن به رشته والیبال در خصوص استعدادیابی و تدارک امکانات چه فرقی با ایران دارد؟

- وقتی می خواهیم درباره ژاپن صحبت کنیم کافی است به سطح امکانات این کشور نگاهی داشته باشیم. در اینجا هر سالنی که ساخته می شود از امکانات ۱۰۰ درصدی برخوردار است و خانواده ها برای رشد فرزندانشان هزینه بالایی را می پردازند. من خودم اینجا یک آکادمی والیبال راه اندازی کرده ام.