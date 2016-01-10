هشدار مساجد اندونزی به گسترش اندیشه تکفیری داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام متحدی که برای قرائت در مساجد استان سولاوسی جنوبی در اندونزی ارسال شده بود، از سوی دفتر امور دینی این استان با هدف جلوگیری از نفوذ اندیشه تکفیری گروه‌های تروریست به ویژه داعش در این کشور تهیه شده است.

به گفته فرماندار استان سولاوسی جنوبی، گسترش ایدئولوژی داعش و سایر اشکال افراط‌گرایی باید متوقف شود و دولت موظف است که هوشیار باشد و برای ایجاد تفاهم تلاش کند.



این خطابه که در ۲۴ منطقه و شهر خوانده شد، پس از آن منتشر شد که چهارشنبه گذشته فردی ناشناس به داخل دفتر فرمانداری این استان نارنجک پرتاب کرد که به سرعت خنثی شد.



رئیس امور مذهبی سولاوسی جنوبی گفت که خطابه مذکور در میان ۱۲ هزار و ۹۱۶ مسجد توزیع شد و از نمازگزاران خواسته شد تا بردباری کنند و صلح‌جو باشند.