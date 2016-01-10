سیدمیلاد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر بانیان اینکه مسابقات لیگ برتر بزرگ‌سالان در مازندران برگزار می‌شود، بیان کرد: هشت تیم از سراسر مازندران در این مسابقات که از نیمه دوم اسفندماه به‌صورت رفت‌وبرگشت در شهرهای مازندران برگزار خواهد شد، شرکت می کنند.

رئیس هیئت والیبال مازندران خاطرنشان کرد: تیم‌های شرکت‌کننده در این مسابقات ۱۸ بازیکن را برای صادر شدن آی دی کارت به هیئت والیبال مازندران معرفی کرده که از این تعداد شش بازیکن از سهمیه امید و جوانان ودوبازیکن از سهمیه نوجوانان در تیم حضور پیدا کنند.

تقوی با اشاره به تیم‌های شرکت‌کننده در این مسابقات، گفت: تیم والیبال دنیای آرزو ساری، هیئت والیبال آمل، دریانوردان ساری، پارس آمل، هیئت والیبال نکا و هیئت والیبال تنکابن در مسابقات لیگ برتر بزرگ‌سالان استان به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: در این مسابقات فقط بازیکنان بومی می‌توانند به میدان بروند یعنی برای بازیکنانی که از استان‌های دیگر قصد بازی در این تیم ها رادارند آی دی کارت صادر نخواهد شد.

رئیس هیئت والیبال استان مازندران ادامه داد: به تیم قهرمان مسابقات لیگ برتر بزرگ‌سالان مازندران سهمیه حضور در لیگ دسته دوم والیبال باشگاه‌های کشور (لیگ زیرگروه) داده خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات کانون‌های والیبال در رده سنی نوجوانان و جوانان، گفت: این مسابقات در دو بخش پسران و دختران از اوایل بهمن‌ماه سال جاری در مازندران آغاز خواهد شد.