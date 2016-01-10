مدارس دماوند و فیروزکوه تعطیل شد/بارش تگرگ در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید باران و برف در نقاط مختلف استان تهران موجب خوشحالی مردم به ویژه دانش آموزان و کشاورزان شد.

شب گذشته بارش تگرگ در برخی ساعات در شهرستان قرچک، موجب تعجب مردم این شهرستان شد اما خوشبختانه خساراتی را به همراه نداشت.

همچنین بارش شدید باران در شهرستان قرچک علاوه بر اینکه موجب خوشحالی کشاورزان و مردم شد، موجب شد که آب در برخی مناطق جاری شود.

همچنین به دلیل بارش برف در شهرستان دماوند، مدارس این شهرستان در دوره پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه به تعطیلی انجامید.

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران اعلام کرد که مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه مناطق فیروزکوه، دماوند و رودهن به علت بارش برف تعطیل است.