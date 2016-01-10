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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۹:۴۳

با تصویب مجلس؛

سهمیه های معافیت از شرکت در آزمون ورودی دکترا به قوت خود باقی است

سهمیه های معافیت از شرکت در آزمون ورودی دکترا به قوت خود باقی است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده ای به طرح سنجش و پذیرش دانشجو مقرر کردند سهمیه های مصوب مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی به قوت خود باقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد باقیمانده از طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با الحاق ماده ای به این قانون مقرر کردند سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی بماند

علاوه بر این براساس تبصره این ماده افرادی که براساس قوانین و مقررات مصوب مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، از شرکت در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شدند از شمول این قانون مستثنی هستند.

کد مطلب 3021056

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