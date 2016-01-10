خدابخش تنها صدرنشین ایرانی / عاشورزاده و مردانی در جمع بهترینها

به گزارش خبرنگار مهر ، در رده بندی بهترین تکواندوکاران المپیکی جهان که در پایان هر ماه از سوی فدراسیون جهانی اعلام می شود چهار تکواندوکار کشورمان بهترین جایگاه را در بین دیگر نمایندگان کشورمان دارند.

در اين رده بندی امتيازات مسابقات آزاد مراكش، فينال جایزه بزرگ در مکزیک و جام ‌جهاني در آن محاسبه ، امتيازات سال ۲۰۱۱ به طور كل از جدول رده بندي حذف و از امتيازات سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتيب ۷۵ و ۵۰ درصد كسر شده است.

بر همین اساس مهدی خدابخش تکواندوکار شایسته کشورمان که از سوی فدراسیون جهانی لقب «ویرانگر» را گرفته صدر جدول وزن ۸۰- كيلوگرم را با امتياز ۴۰۸/۸۶ در اختیار دارد. مسعود حجي زواره، نفر دوم او در تيم ملي با ۲۹۴/۸۸ امتياز در رده پنجم جدول رده بندي جاي دارد. در اين بين تكواندوكاران مولداوي، انگليس و روسيه، در جايگاه دوم تا چهارم هستند.

بر همین اساس در وزن ۵۸- كيلوگرم فرزان عاشورزاده با كسب ۴۶۸/۳۰ امتياز در رده دوم قرار دارد و نفر دوم او در تيم ملي يعني آرمين هادي پور با كسب ۱۰۶/۶۹ امتياز و سه پله صعود در جايگاه بيست و پنجم است. نماينده كره جنوبي در اين وزن با امتیاز ۴۸۳/۸۴ صدرنشین است.

در وزن ۶۸- كيلوگرم، بهنام اسبقي با امتياز ۲۴۶/۵۱، هفتم است و ابوالفضل يعقوبي با ۱۶۱/۳۴ امتياز و دو پله صعود در رده دوازدهم وزن دوم المپيكي قرار دارد. تكواندوكاران كره جنوبي، بلژيك، روسيه، مكزيك، تركيه و اسپانيا به ترتيب اول تا پنجم هستند.



اما در سنگين وزن، سجاد مرداني تكواندوكار وزن ۸۰+ كيلوگرم كشورمان با كسب مدال طلاي سنگين وزن در مسابقات فينال گرندپري، دو پله صعود كرد و با ۳۳۲/۶۲ امتياز در جايگاه چهارم وزن ۴ المپيكي مردان است و اميد عميدي كه بعنوان نفر دوم مرداني در اين وزن است، با ۱۳۶/۴۸ امتياز و يك پله صعود، بيست و يكم است. تكواندوكاران كشورهاي ازبكستان (شوكين و بايكازوف) در رده‌هاي اول و دوم هستند و نماينده آذربايجان در جايگاه سوم قرار دارد.



تيم ملي تكواندوي مردان كشورمان در پايان رقابت‌هاي فينال گرندپري ۲۰۱۵ كه آخرين فرصت براي كسب امتياز المپيك ريو ۲۰۱۶ بود، توانست توسط فرزان عاشورزاده در وزن ۵۸- كيلوگرم، مهدي خدابخشي در وزن ۸۰- كيلوگرم و سجاد مرداني در وزن ۸۰+ كيلوگرم سهميه المپيك ريو ۲۰۱۶ را بدست آورد.