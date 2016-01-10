۱۸ انتخابات اتحادیه های صنفی در ساری برگزار شده است

عباس رمدانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اجرای مادهٔ ۲۲ قانون نظام صنفی کشور و نظر به ساماندهی سازمانهای صنفی، از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه تعداد ۱۸ انتخابات اتحادیههای صنفی در سطح شهرستان برگزار و افراد منتخب برای مدت چهار سال فعالیت خود را در هیئتمدیره اتحادیههای مربوطه آغاز کردند، همچنین تا پایان سال جاری انتخابات ۲۵ اتحادیه صنفی در دست اقدام است.
رمدانی بابیان اینکه ۱۸ اتحادیه در شهرستان ساری انتخابات آن انجامشده است اظهار داشت: درمجموع ۷۰ اتحادیه در شهرستان ساری ومیاندرود فعالیت میکنند و اتحادیه استانی صنف چاپخانهداران نیز فعالیت دارد.
وی هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئتمدیره اتحادیههای صنفی در شهرستان را شامل رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، نماینده اتاق اصناف و نمایندهای از استانداری عنوان کرد و افزود: طی یک فرآیند شش ماهه شامل فراخوان، بررسی صلاحیت کاندیداها و برگزاری انتخابات، هیئتمدیره اتحادیهها برای مدت چهار سال انتخاب میشوند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان مازندران نقشآفرینی جوانان تحصیلکرده در کنار حضور افراد باتجربه و برخورداری از خِرَد جمعی را سبب شکوفایی و رشد بیشازپیش در فعالیت اصناف و فعالان این عرصه اقتصادی دانست.
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