تکذیب ائتلاف با دولت/رهبری قائل به اصولگرایی اصلاح طلبانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای جمعیت پیشرفت و عدالت انقلاب اسلامی با بیان اینکه از این جمعیت بحث های تخصصی دیده بودم که مفید بود، گفت: در شرایطی که با کمبود تشکل ها در جامعه روبرو هستیم تشکل جوان شما می تواند افراد را برای مسئولیت های مختلف در کشور تربیت کرده و با استفاده از اسناد بالادستی می تواند راه حل مناسب با موضوعات را بیابید.

شهید بهشتی(ره) سازوکار قوی برای حزب جمهوری در نظر گرفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه افراد باید متناسب با سطح مدیریت خود آموزش دیده باشند که این امری اکتسابی است، یادآور شد: در غیر این صورت این ماجرا،‌ امور دیوانی هزینه عدم تربیت متناسب با سطح مدیریت افراد را می دهد چرا که محلی برای کسب تجربه می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه حزب جمهوری در ابتدای انقلاب به برکت شهید بهشتی (ره) راه اندازی شد، عنوان کرد: در آن زمان ایشان از من که در رادیو و تلویزیون مشغول به کار بودم پرسید که آیا به عضویت حزب درآمده ام یا نه که بنده گفتم خیر و ایشان به من گفت الان وقتش است که شما هم عضو شوید چرا که ما مانیفستی برای حضور افراد تهیه کرده ایم لذا شهید بهشتی(ره) سازوکار قوی برای حزب در نظر گرفت که حتی هنوز اشخاص کارشناس که آن زمان در حزب فعال بودند در شهرستان ها حضور دارند؛ حتی شخص ایشان کلاس هایی برای تربیت افراد و آموزش آنها جهت حضور و فعالیت در نظام می گذاشت.

ضرورت وجود مردمسالاری دینی در ساختار تشکل ها/ مسأله هسته‌ای در مسیر قابل حلی قرار گرفته است

لاریجانی ادامه داد: البته چند سال بعد حزب از هم پاشید و جای خود را به روحانیت داد که البته آن هم کارکرد حزب را نداشت بلکه حکم چراغ راهنمایی را برای سایرین داشت؛ رفته رفته بعد از آن زمان احزاب کوچک تر شکل گرفتند؛ بنده با وجود احزاب در مملکت موافقم اما باید بدانیم کارکرد این احزاب نباید صرفا به زمان انتخابات خلاصه شود بلکه باید جنبه آموزش و برنامه ریزی برای کشور به خود بگیرد و خرد جمعی در آن مد نظر باشد همچنین باید ساختار تشکیلاتی احزاب و تشکل ها متناسب با مردمسالاری دینی باشد

رئیس مجلس نهم در ادامه به برخی اتفاقات اخیر در منطقه و حوزه بین الملل اشاره و اظهار کرد: گره مسأله هسته ای هنوز حل نشده اما در مسیر قابل حلی قرار گرفته است با این حال موجودات موذی در آمریکا لابی می کنند تا در این خصوص مسأله سازی کنند لذا باید احوالات را رصد و از این موضوع روی میز مرتبا مراقبت کرد ضمن اینکه باید تصمیمات در حوزه هسته ای هوشمندانه باشد و تحلیل شرایط به صورت مدام صورت گیرد.

رژیم صهیونیستی و آمریکا عامل به‌هم‌ریختگی اخیر منطقه

وی در ادامه با بیان اینکه مسائل منطقه اخیرا خیلی داغ شده و حالت یلگی به خود گرفته است، اذعان داشت: پیش از این صحبت از نظام داشتن در منطقه بود اما اکنون برخی کشورها رفتارهایی می کنند که قدرت های بزرگ هم به آن راضی نیستند لذا شاهد به هم ریختگی در منطقه هستیم که باعث شده است بنیه برخی کشورهای اسلامی فرسوده شود.

لاریجانی بر همین اساس تصریح کرد: یکی از نمونه های اقدامات کشورهای منطقه این است که بعد از به شهادت رساندن شیخ نمر از سوی سعودی ها، تجمعاتی جلوی سفارت آن در کشور صورت گرفت که البته رفتار مناسبی نبود اما به دنبال آن رفتار سعودی ها نیز متناسب با این عملکرد نبود از این رو مشخص است مشکل آنها جای دیگری است که در نهایت سود تمام این ماجراها را ر‍ژیم صهیونیستی و آمریکا می برد.

رئیس مجلس کشورمان در ادامه تأکید کرد: در چنین شرایطی کشور ایران باید نقش ثبات‌بخش در منطقه داشته باشد که لازمه آن گام برداشتن با تدبیر و پرهیز از رفتارهای احساساتی است.

مشکلات اقتصادی نیازمند حل معادله‌های چندمجهولی است

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر حضور جدی مردم در انتخابات، عنوان کرد: انتخابات نمادی از حضور مردم است که نظام را پروزن می کند همچنین باید به خاطر مشکلاتی که وجود دارد افراد خبیر روی کار بیایند که وزانت فکری و تجربه کاری داشته باشند؛ چنانچه در حال حاضر مشکلات اقتصادی آنچنان پیچیده است که با یک پاسخ یک خطی حل نمی شود بلکه نیاز به حل معادله ای چندمجهولی دارد که البته علت آن نیز به خاطر سوءمدیریت در سال های گذشته و از طرفی شیطنت های خارجی مثل کاهش قیمت نفت است که اصلاح همه اینها امری زمان بر بوده و نیاز به افراد متخصص دارد.

خروجی انتخابات ورود افراد صاحب ایده به مجلس باشد

لاریجانی در ادامه با تأکید بر اینکه نگاه افرادی که وارد مجلس می شوند باید ملی و کلان باشد،‌ بیان داشت: باید روش صحیح و ساده سرمایه‌گذاری تبیین شده و باید برای حل مسائل به کل کشور نگاه شود و نگاه صرفا منطقه ای جواب نمی دهد؛ همچنین دغدغه دیگری نیز موجود است که خروجی انتخابات ورود افراد صاحب ایده به مجلس باشد که به سایر نمایندگان کمک کند.

وی افزود: نمی توان انتظار داشت در مجلس عام، همه 290 نفر نماینده،‌ ایده پرداز باشند اما حداقل حدود 80 نفر باید دارای ایده و خلاق باشند همچنین نمی توان با شعارزدگی وارد انتخابات شد بلکه باید ورزیدگی فکری و بلوغ سیاسی در افراد وجود داشته باشد.

دو مجلسی شدن نظام در دستور کار نیست

لاریجانی در ادامه به برخی پرسش های افراد حاضر در جلسه پاسخ داد و بر همین اساس در خصوص دو مجلسی شدن نظام،‌ گفت: فی‌الحال قانون اساسی اجاره این امر را نمی دهد هرچند که در نظام هایی که دو مجلس وجود دارد به خاطر تضعیف مجلس عام نیست بلکه به خاطر تقویت مجلس است لذا مجلسی در راستای غنی کردن مجلس دیگر روی کار می آید،‌ در همین راستا تلاش داشتیم انتخابات را به صورت استانی برگزار کنیم که شورای نگهبان آن را رد کرد همچنین این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح و رد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار این، قصد داشتیم وزن احزاب را در انتخابات بالا ببریم که این مورد هم در مجمع مورد پذیرش قرار نگرفت، لذا این مسأله خیلی در دستور کار نیست.

ضرورت تصمیم‌گیری احزاب روی ظرفیت‌های فکری به جای رفاقت‌ها

وی در ادامه در خصوص موانع تشکیلاتی عنوان کرد: از آنجایی که نقش احزاب در کشور چندان مشخص نیست، موانعی سر راه آنها وجود دارد البته احزاب نیز کم حوصله هستند و انتظار دارند سریع به نتیجه گیری برسند و از آنجایی که نتیجه بخشی در کار خود را کمتر احساس می کنند زود از عرصه کنار می روند با این حال تصور نمی کنم موانع جدی سر راه احزاب داشته باشیم.

لاریجانی همچنین تصریح کرد: گاهی تشکل ها برای تصمیم گیری روی رفاقت ها سرمایه گذاری می کنند تا روی ظرفیت های فکری که این کار درستی نیست و باید روی افراد صاحب اندیشه سرمایه گذاری شود.

به صورت مرتب با حضرت آقا دیدار می‌کنم/ مقام معظم رهبری قائل به اصولگرایی اصلاح‌طلبانه هستند

رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان در ادامه در توضیح دیدار خود با مقام معظم رهبری بیان داشت: دیدارها با حضرت آقا به صورت مرتب است و در این زمینه زیاد از ما حرف نقل می شود و جز خود ما همه درباره ما اظهار نظر می کنند؛ با این حال بحث حضرت آقا دغدغه انقلاب است.

وی ادامه داد: ایشان در زمان اصلاحات گفتند اصولگرایی اصلاح طلبانه را می پذیرند که در توضیح این موضوع اصولگرایی یعنی پذیرش مبناها و اصلاح طلبی هم امری است که باید در تمام کارها مد نظر قرار گیرد منتها اکنون آن را به صف‌کشی تبدیل کرده ایم در حالی که انقلاب نیازمند هر دو تفکر است و مشی حضرت آقا نیز همین است و آن اینکه متناسب با شرایط اصلاحات صورت گیرد و گرفتار بحث چپ و راست نشویم.

لاریجانی همچنین اضافه کرد: دغدغه انقلاب داشتن یعنی حرکت با مبنا و اصول و نگاه اصلاح طلبانه به موقع که مسیر ما نیز بر همین اساس است.

اخبار ائتلافم با دولت نادرست است/ حضور رئیس قوه مقننه در جریان سیاسی به مصلحت نیست

رئیس قوه مقننه در ادامه در خصوص اخباری که درباره ائتلاف وی با دولت منتشر شده است، بیان داشت: این مورد خلاف واقع است و مصلحت دولت و مجلس نیز در آن نیست چرا که مجلس باید به علت وظیفه ریل‌گذاری مستقل باشد لذا این اخبار نادرست است.

وی در ادامه در خصوص حضورش در ائتلاف اصولگرایی توضیح داد: چنانچه به آقای موحدی (آیت الله موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز) گفته ام از جریان روحانیت حمایت می کنم و آن را اصیل می دانم اما اینکه شخصا در جریانی حضور داشته باشم به مصلحت نیست که رئیس قوه مقننه در جریانی حضور داشته باشد لذا من نظراتم را گفته ام چنانچه درست نیست رئیس قوه مجریه نیز در سازوکار سیاسی قرار گیرد.

لاریجانی ادامه داد: زمانی در گذشته ائتلاف 6+5 را مطرح کردند که قوه مجریه و مقننه در آن حضور نیافتند و همین کار هم درست بود.

تشکل‌هایی که ذهن جامع دارند همدیگر را بیابند و برنامه بلندمدت داشته باشند تا زیر چرخ‌دنده تندروی صدمه نبینند

لاریجانی در ادامه با تأکید بر اینکه افرادی که ذهن جامع تری دارند باید به جریانات سیاسی وارد شوند، بیان داشت: افراد تندرو که قطعا خودشان را ترجیح می دهند اما افرادی با ذهن جامع باید تشکل های یکدیگر را بیابند و به هم کمک کنند که البته این امر صرفا نزدیک انتخابات جواب نمی دهد بلکه به 5، 6 سال کار نیاز دارد تا به ثمر بنشینند.



