تردد در محورهای زنجان با زنجیر چرخ امکان پذیر است

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش برف سطح جاده ها لغزنده بوده و تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تردد در محورهای زنجان به دندی گردنه قلی کندی ، زنجان به طارم گردنه آق یدیک و زنجان به تهم و چورزق تنها با زنچیر رخ امکان پذیر است.

مسئول مرکز مدیریت راه دهای استان زنجان گفت: در حال حاضر تردد در محورهای زنجان به تبریز و زنجان به قزوین هم روان است ولی رانندگان حتما از زنجیر چرخ استفاده کنند.

خوشکام به وضعیت راه های ارتباطی روستایی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر راه ارتباطی پنج روستا درحوزه استحفاضی زنجان و خدابنده مسدود است که راهداران در حال بازگشایی هستند.

وی تاکید کرد: شهروندان زنجانی به محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه ها باخبر شوند.

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان یادآور شد: همچنین رانندگان و مسافرانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان را دارند می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده ها باخبر شوند.

خوشکام در خاتمه گفت: روستاییان اگر قصد مسافرت دارند حتما از وضعیت راه های ارتباطی روستایی باخبر شوند و بعد اقدام به سفر کنند.