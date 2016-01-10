نگاهی به معاون دوم سرکرده داعش که در عراق کشته شد

خبرگزاری تسنیم نوشت: ستاد رسانه جنگی عراق روز گذشته اعلام کرد که «عاصی العبیدی» معاون دوم ابوبکر بغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش و فرمانده نظامی منطقه "الجزیره" در پی حمله هوایی جنگنده های عراقی در منطقه "بروانه" در استان الانبار کشته شد.

العبیدی کیست و چه نقشی در داعش ایفا می کرد؟

وی متولد "الحویجه" در جنوب غرب استان کرکوک است.

این تروریست مسئول هماهنگ کننده حملات تروریستی موسوم به "صلیل الصوارم" قبل از تسلط داعش بر بخشهایی از عراق در سال ۲۰۱۴ میلادی است.

العبیدی دارای درجه سرهنگ ستاد در گارد ریاست جمهوری صدام حسین بود.

در خلال تجاوز آمریکا به عراق، العبیدی در زندان "بوکا" بازداشت شد و بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق پرونده وی به طرف عراقی واگذار شد. اما دیری نپایید که وی با وثیقه یک افسر عراقی به نام «محمد شواف الجغیفی» که در سال ۲۰۱۴ به دست داعش در موصل کشته شد، آزاد شد.

العبیدی در سال ۲۰۱۱ میلادی مجددا دستگیر و به زندان "ابوغریب" در غرب بغداد منتقل شد. وی جزو زندانیانی بود که در جولای ۲۰۱۳ میلادی از ابوغریب گریخت.

این تروریست داعشی از مؤسسان گروه تروریستی موسوم به "جیش الطائفه المنصوره" در سال ۲۰۰۴ میلادی به همراه «ابوعبدالرحمن الببلاوی» که در سال ۲۰۱۴ در الانبار کشته شد، به شمار می رود.

العبیدی سپس تحت لوای زرقاوی جنگید و مدیریت مرکزی عملیات تروریستی در عراق و هماهنگی عملیات تروریستی در ادلب سوریه را به عهده گرفت.

العبیدی در ژوئن ۲۰۱۴ میلادی به عراق بازگشت.

ستاد رسانه جنگی عراق چند روز قبل از هدف قرار گرفتن سرکرده‌های برجسته داعش در استان الانبار از جمله «ابومحمد العدنانی» سخنگوی داعش در حمله هوایی ارتش عراق خبر داده بود.