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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

استاندار سیستان و بلوچستان:

انتخابات راهی به سوی رشد سیاسی است

انتخابات راهی به سوی رشد سیاسی است

زاهدان- استاندار سیستان و بلوچستان گفت: حضور در پای صندوق های اخذ رای نشان از بلوغ سیاسی مردم دارد که راه را برای رشد سیاسی هموار می سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط هاشمی در همایش مشترک شورای اداری چابهار و اعضای هیات نظارت انتخابات حوزه چابهار، نیکشهر و قصرقند اظهار داشت: انتخابات عنصر در اختیار ملت است.

وی با اشاره به اینکه انتخابات نماد پیدایش دولت و ملت است گفت: تحقق شعار امسال از سوی رهبر معظم انقلاب در گرو مشارکت همه جانبه مردم در انتخابات است.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان افزود: انتخاب فرد اصلح باید بر مبنای شایستگی، تدبر و مشورت صورت گیرد تا شاهد تشکیل مجلسی در قواره مردم باشیم.

استاندار بیان کرد: انتخابات مهمترین نشانه مردم سالاری به حساب می آید که در برگزاری بیش از ٢٠ دوره انتخابات در استان این امر قابل مشاهده است.

هاشمی با بیان اینکه دامنه نگاه مردم را باید وسعت داد گفت: دموکراسی زمانی محقق می شود که انتخاب متناسب با خواست مردم شکل گیرد.

کد مطلب 3021090

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