۱۹ باغ شهر غیر مجاز در زنجان تخریب شد

حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به تخریب برخی باغ شهرها در زنجان اشاره کرد و افزود: تاکنون برای ۵۰ باغ شهر غیرمجاز بدون مجوز حکم تخریب صادر شده است.



وی با بیان اینکه باغ شهر فردوس سبز با ۴۲ هکتار بناشده بود که توسط مأموران انتظامی و نماینده دادگستری تخریب شد، گفت: همچنین مجموعه باغی با ۹ واحد بناشده بود تخریب شد.



رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان تأکید کرد: این باغ شهرها با توجه به اخطاری که دستگاه قضا داده بود در مهلت قانونی ۱۰ روز اقدام به تغییر کاربری نکردند و تخریب شدند.



جعفری افزود: در حال حاضر برای بیش‌تر از ۵۰ مورد از باغ شهرها که مجوز ندارد و اقدام به ساخت‌وساز کرده و غیرقانونی بودند مجوز تخریب صادرشده است.



وی با یادآوری اینکه بر اساس قانون باید باغ شهرهایی که ساخت‌وساز غیرقانونی دارند با صدور مجوز دستگاه قضا تخریب شوند، تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی نظارت محسوس و نامحسوس از باغ شهرها دارد و در صورت مشاهده موردی باکسی شوخی ندارد و مجوز تخریب صادر خواهد شد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از مردم خواست به‌محض دیدن چنین باغ شهرهایی که اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند به جهاد کشاورزی گزارش بدهند.



جعفری اظهار کرد: در استان زنجان ۵۰ باغ شهر غیرمجاز وجود دارد که تاکنون ۱۹ باغ شهر غیرمجاز تخریب‌شده است.



وی گفت: جهاد کشاورزی با افرادی که نسبت به تخریب اراضی کشاورزی اقدام کنند برخورد جدی می‌کند.



مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان در خاتمه افزود: باغ شهر نیاوران در روستای نیماور هم که ۱۲ هکتار که غیرمجاز ساخت‌وساز شده بود با دستور قضایی تخریب شد.