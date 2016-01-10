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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰

اثر عبدالله نصری؛

كتاب «انتظار بشر از دین» منتشر شد

كتاب «انتظار بشر از دین» منتشر شد

كتاب «انتظار بشر از دین» اثر دکتر عبدالله نصری‌، محقق گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به چاپ هفتم خود رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب «انتظار بشر از دین» اثر دکتر عبدالله نصری، محقق گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به چاپ هفتم خود رسید.

این پژوهش، نتيجه تلاش علمی دکتر عبدالله نصری بوده که در گروه کلام پژوهشگاه سامان يافته؛ و به تازگی به چاپ هفتم خود رسیده است.

 اين اثر ارزشمند از پنج بخش به شرح زیر تشکیل شده است.

بخش اول: انتظار بشر از دین، بخش دوم: جامعیّت دین، بخش سوم: دیدگاه در انتظار بشر از دین، بخش چهارم: حضور دین در حیات بشر، بخش پنجم: شبهات

چاپ هفتم كتاب كتاب «انتظار بشر از دین» به قلم دکتر عبدالله نصری با قيمت ۲۸۰۰۰ تومان در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.orgمراجعه کنند.

کد مطلب 3021105

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