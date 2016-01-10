كتاب «انتظار بشر از دین» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب «انتظار بشر از دین» اثر دکتر عبدالله نصری، محقق گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به چاپ هفتم خود رسید.

این پژوهش، نتيجه تلاش علمی دکتر عبدالله نصری بوده که در گروه کلام پژوهشگاه سامان يافته؛ و به تازگی به چاپ هفتم خود رسیده است.

اين اثر ارزشمند از پنج بخش به شرح زیر تشکیل شده است.

بخش اول: انتظار بشر از دین، بخش دوم: جامعیّت دین، بخش سوم: دیدگاه در انتظار بشر از دین، بخش چهارم: حضور دین در حیات بشر، بخش پنجم: شبهات

چاپ هفتم كتاب كتاب «انتظار بشر از دین» به قلم دکتر عبدالله نصری با قيمت ۲۸۰۰۰ تومان در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.orgمراجعه کنند.