حمل و نقل با خودروی پهپادی !

به گزارش خبرگزاری مهر، آن دسته از فناوری های نوظهوری که ارتباط میان سیستمهای حرکتی را تقویت می کنند مهمترین نقش را در تغییر و تحول دنیای حرکت خواهند داشت.

در نمایشگاه امسال تجهیزات الکترونیکی مصرفی (CES) که همچون سالهای گذشته در لاس وگاس آمریکا برگزار شد شرکت کنندگان فناوری هایی را ارایه کردند که نشان از اهمیت نقش «برقراری ارتباط» میان خودروها، سیستمهای پروازی و حتی دوچرخه ها دارد.

یک شرکت چینی به نام EHang که در طراحی و ساخت پهپادها تبحر دارد از محصولی خلاقانه و البته غول پیکر رونمایی کرد که قابلیت حمل یک نفر را دارد. این پهپاد ۱.۵ متری در حد و اندازه یک خودرو است.

البته مدیرعامل این شرکت معتقد است که محصول جدیدشان یک پهپاد نیست بلکه یک سیستم حرکتی هوایی خودکار است.

درحالی که این محصول جدید منطبق با قوانین و قواعد پهپادها یا خودروها نیست اما شرکت سازنده اعلام کرده که آن را به قیمتی۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار به فروش خواهد رساند.

این محصول جدید EHang ۱۸۴ نام دارد و در چین آزمایشهای زیادی بر روی آن انجام شده است. فردی که از آن استفاده می کند تنها باید سوار بر آن شده و پس از تعیین مقصد، تنها یک دکمه را فشرده و شاهد پرواز خودکار آن باشد.

دوچرخه برقی تاشوی فورد نیز یکی دیگر از نوآوری های حرکتی به نمایش درآمده در آوردگاه CES بوده است. این دوچرخه به راحتی در خودرو جای گرفته و جالب اینکه قابلیت برقراری ارتباط با آن از طریق تلفن همراه هوشمند وجود دارد.

استفاده از این دوچرخه مفهوم گشت و گذار در طبیعت را دگرگون می کند به طوریکه راننده و سرنشینان پس از سپری کردن بخش زیادی از مسافت با خودرو، ادامه آن را سوار بر دوچرخه برقی دوست دار محیط زیست طی می کنند.

این دوچرخه به فناوریهای کاربردی نظیر سیستم موقعیت یاب جهانی و هشدار لرزشی مجهز است.